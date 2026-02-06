この記事をまとめると ■大雪に備えるためにはスタッドレスタイヤなど事前の車両準備が欠かせない ■燃料や充電残量の確保と車内防寒装備の準備なども立ち往生時の安全確保につながる ■準備が万全でも無理に運転しない判断が最重要となる

雪に不慣れな地域こそ事前の冬支度が肝要

日本の首都である東京をはじめとする関東エリアに雪が降ることは、真冬であっても滅多にありません。大雪ともなればなおさら。しかし、ゼロではありません。降るときはドカッと降ります。

「大雪」といっても、降雪地帯に暮らす方たちにとっては「なんだそんな程度か」と思われても無理はありません。北海道に住む叔母からも、電話越しに「その程度で大雪だなんて東京の人はおおげさねぇー」といわれます。しかし、雪に慣れていない地域に暮らす身としては、積雪23cmともなれば「今回はかなり雪が降ったな」となるわけです。子どもたちは雪だるまを作ったりと大よろこびですが、大人は正直うんざりというのが本音。

そこで今回は、降雪前にやっておきたいクルマの冬支度についてまとめてみました。

●タイヤ

クルマ通勤が必須という人であれば、事前にスタッドレスタイヤに履き替えておく（あるいはすでに履き替えてある）ことが賢明です。スタッドレスタイヤまでは不要であれば、タイヤチェーンを用意しておくと安心です。ぶっつけ本番だと装着に手間取る可能性が高いので、事前に練習しておくといいでしょう。もっとも避けるべき行為は「降雪時や路面凍結時におけるノーマルタイヤでの走行」です。タイヤがスタックして動けなくなり、長時間にわたって大渋滞を引き起こす可能性があるからです。

●バッテリー

夏場だけでなく、真冬のこの季節もバッテリーにとっては過酷な時期です。低温によってバッテリー自体の性能が低下し、充電効率が下がる一方で、エンジン始動に必要な電力や電装品の使用量が増加します。通勤や通学などでの短距離走行を繰り返す運転が日常的になっている場合、さらには3〜4年以上使用しているバッテリーは要注意です。ある日突然、エンジンがかからないといったことにもなりかねません。帰宅時など、少し遠まわりしてバッテリーを充電するように心掛けてください。

●ウォッシャー液＆ワイパー

ウォッシャー液は原液または寒冷地対応タイプを使用し、大雪が予想されるときには水による希釈は避ける（凍結・噴射不能の原因となるため）必要があります。また、ワイパーゴムに関しても、雪が付着しやすい場合は冬用ワイパーも有効です。ゴムの劣化による拭きムラ・視界不良を招くおそれがあり、通常時よりも事故を誘発する可能性が高まるためです。

無理をしない判断も大切だ

●燃料・充電残量

今シーズンも、すでに大雪でクルマがスタックして動けず長時間にわたって身動きが取れないといったアクシデントが起こっています。万一の事態に備えて、ガソリン車であれば燃料を半分以下にしない、BEVおよびPHEV車であればバッテリーの残量と、絶えず変化する航続距離をチェックする必要があります。とくに暖房使用中の停車は、想像以上に燃料・電力を消費するので要注意です。

●カーポートなどの倒壊や屋根からの落雪への備え

2016年1月に降った大雪の際には、戸建てに備えつけてあるカーポート（主に片流れタイプ）の柱が雪の重さで折れてしまい、愛車に被害が及ぶケースが相次ぎました。また、屋根に積もって水分を含み重くなった雪が、駐車してある愛車の屋根やボンネットを直撃して人もクルマも凹んでしまった被害もあったのです。さらに、ソフトトップのオープンカーの場合は雪の重さで変形してしまう可能性もあります。

片流れタイプのカーポートであれば、支柱やそれに準じるものを用意して最低でも4本の柱で支える必要があります（片流れタイプのカーポートによっては、いざというときのために4本の柱で支えられるように設計されている製品もあります）。

蛇腹式の簡易ガレージの場合は、倒壊を防ぐためにあらかじめ全開放しておく、屋根からの落雪が懸念されるのであれば、屋根付きの立体駐車場に避難しておくなどの対策が求められます。

●車内に積んでおくと安心な装備

いざというときに車内に積んでおくと安心な装備をまとめました。大渋滞などで長時間にわたって身動きが取れない場合を想定しています。100円ショップで手に入るものも多いので、ひとまとめにして袋などに入れてトランクに収納しておくと安心です。

・手袋（作業用・防寒用の2セット）

・ブランケットまたは防寒具

・スコップ（簡易型で可）

・カイロ

・懐中電灯

・モバイルバッテリー

・カロリーメイトなど、サッと空腹が満たせるもの

・飲料水

・簡易トイレ

●まとめ：運転しないという選択も用意しておく

慣れない大雪時の出勤は本当に大変です。スタッドレスタイヤを履いているから万全ではないのです。雪道に慣れていない状況での走行を強いられるため、事故へのリスクが高まります。さらに怖いのが路面の凍結です。人もクルマもツルンと滑ってしまう可能性が高く、怪我や事故につながりやすいだけにさらに注意が必要です。

また、積雪および凍結時にノーマルタイヤで走行すると道路交通法違反になる可能性もあります。さらには、雪道でスタックして立ち往生してしまい、長時間にわたって大渋滞を引き起こす原因にもなりかねません。

クルマ通勤でなければいけない職場や学校であればやむを得ませんが、可能な限り「運転をしない」「自宅駐車場ではクルマに被害がおよぶ」可能性がある場合は、多少の出費となっても屋根付きの立体駐車場などに待避させるなど、大雪を極力回避するという判断が求められます。

関東の冬対策とは、「雪国並みの装備」ではなく、「雪の日に無理をしない準備」ともいえるのです。