Saucy Dog・石原慎也とglambがコラボレーション エレガントなロックスタイルを表現
ファッションブランド・glambとロックバンド・Saucy Dogの石原慎也がコラボレーション。撮り下ろしルックが特設サイトで公開され、ブランドの会員誌であるルックブックの表紙にも掲載される。
【写真】かっこいい…！glamb×Saucy Dog・石原慎也の撮り下ろしルック
“Grunge for Luxury”をブランドコンセプトにエレガントなロックファッションを提案するglamb。6日に今夏のコレクションを発表し、石原とのフォトセッションが実施された。
最新コレクションでは“Wandermore”をコレクションテーマに掲げ、反骨精神と詩人の感性をあわせ持ち、音楽と旅を続ける人物像を表現。この世界観を表現するにあたり、今日のロックシーンにおけるアイコンであるSaucy Dogの石原へモデルをオファーしたという。
撮影されたグラビアは、東京と東海で開催される一般顧客向け展示会でもディスプレイされる。
■東京展示会
日時：2月15日 (日) 12：00〜20：00
場所：東京・原宿 glamb Tokyo
■東海展示会
日時：2月21日 (土) 12：00〜21：00
2月22日 (日) 12：00〜20：00
場所：岐阜・各務原 ARTIF
