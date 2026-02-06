ミュージシャン・秋山璃月、杉咲花主演ドラマ出演が話題「演奏が終わらないでほしいと思いながら聴いていた」
ミュージシャン・秋山璃月が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜 後10：00）の第4話（4日放送）に出演。話題を呼んでいる。
【写真】元カップルを演じる細田佳央太&杉咲花
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで送る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
第4話では、文菜が小説を書くきっかけになった小林二胡（柳俊太郎※柳＝木へんに夘）が、文菜の出版記念のト−クイベントに訪れたことで2人は再会。文菜は二胡とつきあっていた頃のことをふと思い出す。ともに文学を愛し、意気投合して惹かれ合っていた2人だったが、文菜が小説を書き始め、徐々に関係性が変わってしまった。ドラマ終盤、文菜と二胡は別れるための最後のデートでライブハウスを訪れる。そこで文菜は「チグハグの靴」という曲を聴きながら涙する。
このライブシーンに登場したミュージシャンは秋山璃月。秋山は、シンガー・ソングライターで、17歳の時にラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』とEggsプロジェクトとの共催による10代アーティスト限定音楽フェス『未確認フェスティバル2017』に出場し、グランプリを獲得。同年12月に1stアルバム『DAWN TO YOUTH』でデビューし、昨年6月には2ndアルバム『BUMSMONK』をリリース。2024年にはあいみょんのツアーにも参加。独自のクラフト感あるサウンドで評価を高めている。
本作の出演にあたって、秋山は「2021年の場面とのことだったので、当時自分が新しく作って下北沢のライブハウスなどでライブしていた曲を選ばせていただきました！場面となるべく空気感を同じくできたらと思い選曲しました。ライブの後の、ライブハウスでのBGMも私の音源を使っていただいたのがうれしかったので、ぜひ耳を立てて聴いてみてください」とコメントを寄せた。
脚本を務めた今泉氏は、秋山へのオファーの経緯について「以前、秋山さんのライブに何度か訪れたことがあって、今回ご出演をお願いできないかなと思い、ご依頼しました。私は撮影現場に伺うことができなかったのですが、撮影後に杉咲（花）さんから本当にすてきだったというお話を聞きました。役柄やそのシーンも相まって、演奏が終わらないでほしいと思いながら聴いていたそうです」と語り、感謝を述べた。
