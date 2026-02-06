山田裕貴＆中島健人、『NYLON JAPAN』表紙で耽美な接近ショット「殺陣をやっているような感覚」
俳優の山田裕貴と中島健人が、27日発売の『NYLON JAPAN』4月号（カエルム）“The Shape of Beauty”特集の表紙に登場する。“散りゆく美しさ”をテーマにした、特別なファッションストーリーを誌面で繰り広げる。また、「guys」カバーを山田が飾る特別版も発売が決定した。
【写真】花束を抱え…まっすぐ見つめる山田裕貴
3月26日、27日にTBS系で地上波放送、その後U-NEXTでドラマシリーズを独占配信するドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で初共演した山田と中島。異なる2人の個性が輝く、充実の12ページ（内2P、特別付録両面ピンナップ仕様）を展開する。
山田が「ヘアメイクやスタイリング、生花を持つところまでNYLONぽいなと思いました。撮影中のお互いの顔の距離の近さも含めて。接近戦が多かった気がする」と話すと、中島は「ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』でも、殺陣の撮影で僕たちはかなり近い距離感で常に連携を図っていたので、今日の撮影も殺陣をやっているような感覚でした」と振り返る。
さらに、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の撮影で培われた2人の絆を存分に感じることができるロングインタビューも読み応え抜群。ページをめくるたびに、儚（はかな）くも力強い美しさに目を奪われる、まさに“The Shape of Beauty”な特集に仕上がっている。
そのほか中面では、Netflix映画『This is I』の主演に大抜てきされた望月春希のノーボーダーなファッションストーリーを掲載。さらに、第2特集では韓国カルチャーにフィーチャー。韓国トレンドを楽しむファッション企画が満載。さらに、グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」には昭和歌謡グループ・SHOW-WAが出演する。
