『Paradox Live on Stage』最新作、4月上演決定 出演者＆ティザービジュアル発表
舞台化シリーズ最新作となる『Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-』が、4月12日に東京・野田ガスホール（野田市文化会館）にて開催される。あわせて、出演キャスト情報およびチケット先行受付情報が発表された。
舞台「Paradox Live on Stage」および「THE LIVE」について 本舞台の原作は、HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ 通称:パラライ）」。作中では、近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走るHIPHOPチームが自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿が描かれる。個性的なキャラクターたちが織りなす本格HIPHOP楽曲が高い支持を受け、ヘッズ（ファンの通称）の心を熱狂させ続けている。
その舞台化となる「Paradox Live on Stage（通称：パラステ）」は2021年の初公演以降、ストーリーパートとライブパートを融合させたエンターテインメントとして人気を博してきた。
今回開催される「THE LIVE」は、その名の通り“ライブパート”をメインとしたステージ。クラブフロアを思わせる大迫力の演出と共に、高い歌唱力を持つ実力派キャスト陣が圧巻のライブパフォーマンスを披露する。
出演は、BAEより佐奈宏紀・立道梨緒奈、The Cat's Whiskersより竹内良太・安里勇哉・堀海登・輝山立、cozmezより土屋直武・大崎捺希、そして悪漢奴等より武子直輝・川上将大・稲垣成弥・小林竜之・神越将ら、パラステの歴史を築いてきたキャスト陣が集結。各キャラクターの個性が光るティザービジュアルも公開された。
きょう6日午後6時より、公式HP一次先行およびFC先行にて、本公演のチケット受付が開始された。
