エモい…！青山テルマ×SoulJaが名曲「そばにいるね」を『THE FIRST TAKE』でパフォーマンス
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で、青山テルマ feat. SoulJaの「そばにいるね」の一発撮りパフォーマンスが公開されることが決定。きょう6日午後10時よりプレミア公開される。
【動画】エモい…！THE FIRST TAKE『青山テルマ feat. SoulJa - そばにいるね』
今回は、テレビ番組のMCなど多方面で活躍するシンガー・ソングライターの青山テルマと、ラッパー／シンガーとしてのみならず、音楽プロデューサーとしてもシーンを牽引してきたSoulJaが初登場。披露するのは、2008年にリリースされ、着うたフルで史上初となる200万ダウンロードを超える大ヒットを記録したラブソング「そばにいるね」。
遠く離れた恋人への想いを切なくも温かく描き、リリースから約20年が経った今も多くのリスナーの心に寄り添い続ける同曲を、『THE FIRST TAKE』のためだけのリアレンジバージョンでパフォーマンスする。
■青山テルマ コメント
いつも観ている『THE FIRST TAKE』の世界に飛び込めてうれしいし、リリースからもうすぐ20年経とうとしてるこの曲をこうしてSouljaと歌えることも感慨深いし、幸せです。
時が経っても私にとって本当に大切な一曲なので、改めていろいろと考えながら歌えてエモい気持ちになりました。
■SoulJa コメント
What’s up friends！お久しぶりとはじめましてもあると思いますが、改めてSoulJaと申します。
このたび照れますが『THE FIRST TAKE』ってYouTubeの番組にお邪魔させていただきました。
久しぶりにテルマとも音楽で遊べてうれしかったですが 相変わらず自分不器用なのでアレかもしれないけど 良ければチェックしてみてください。
