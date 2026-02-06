現役女子高生シンガー・ソングライターのtuki.さんが4月放送スタートのアニメ『スノウボールアース』の主題歌を担当することが発表され、自身初のTVアニメとのタイアップへの喜びのコメントを公開しました。

現在高校2年生のtuki.さん。15歳の時にリリースしたデビュー楽曲『晩餐歌』は多くのチャートを席巻。リリース楽曲のストリーミング総再生回数は10億回超えを記録しています。

そんなtuki.さんがアニメ『スノウボールアース』のオープニングテーマとしてリリースする楽曲のタイトルは『零-zero-』。tuki.さん初のTVアニメタイアップ楽曲となります。

今回のタイアップを記念して、『スノウボールアース』原作者の辻次夕日郎さん描きおろしの特別イラストも公開されました。主人公・鉄男と相棒のロボット・ユキオがtuki.さんを見上げるイラストとなっています。

tuki.さんはタイアップに「大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです」と喜びを明かし、「聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました」と楽曲についてコメントしました。

アニメ『スノウボールアース』（4月3日より毎週金曜午後11時30分 日本テレビ系フラアニにて放送）は、雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に主人公の少年・鉄男と相棒のロボット・ユキオの冒険が描かれるSF×怪獣×ロボットアクション作品です。