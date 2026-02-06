Æþ´Ö»Ô¤Ë¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤È¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤¹ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖMFLPÆþ´ÖI¡×½×¹©
ÊªÎ®»ÜÀß¤Ï1·î31Æü¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖMFLPÆþ´ÖI¡×¤ò¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¤Ë½×¹©¤·¤¿¡£
¡ÖMFLPÆþ´ÖI¡×³°´Ñ
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢·÷±ûÆ»Æþ´ÖIC¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¡¢±ä¾²ÌÌÀÑÌó8.7ËüÖ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡£³Æ³¬¤ËÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Ä¾ÀÜÀÜ¼Ö¤Ç¤¤ëÊÒÌÌ¥Ð¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂç10Ê¬³ä¤¬²ÄÇ½¤Ê¹â¤¤½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°èËÉºÒ¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ´Ö»Ô¤È¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥é¥ó¥×¥¦¥§¥¤²¼¤Ë¤ÏËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯Æþ´Ö¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤òÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²°¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Ìó1.7MW¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÍ¾¾êÅÅÎÏ¤òÆ±¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ø¶¡µë¤¹¤ë¡£ZEB¤äCASBEE A¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÇ§¾Ú¤â¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¡¢EV½¼ÅÅ´ï¤âÀßÃÖ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¥Ñ¡¼¥¯(¥¤¥á¡¼¥¸)
ÉßÃÏ¤ÎÌó2³ä¤ò¿¹ÎÓ¤È¤·¤ÆÊÝÁ´¡¦À°È÷¤·¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖBIOPHILIC LOGISTICS CENTER¡×¤È¤·¤Æ¡¢MFLP¤Ç¤Ï2Êª·ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£4³¬¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤òÄ¯Ë¾¤Ç¤¡¢ÆâÁõ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¶¹»³Ãã¤ÎÃ¼ºà¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Àº¸´±¥¢¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¹»³Ãã¡ßº¸´±¥¢¡¼¥È(4³¬¥é¥¦¥ó¥¸)
Æþ´Ö»Ô¤ÎPR¥µ¥¤¥ó·Ç¼¨¤ä¼þÊÕÆ»Ï©¤Î³ÈÉýÀ°È÷¡¢Ìë´Ö¤âÃÏ°è½»Ì±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÉßÃÏÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤ÎÇÛÃÖ¤ä¾ÈÅÙ¤òÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤¬²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
PR¥µ¥¤¥ó(·úÊªÆîÂ¦ÊÉÌÌ)
¡ÖMFLPÆþ´ÖI¡×³°´Ñ
