¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃÄÂÎÀï£²ÆüÌÜ¡¡ÃË»Ò£Ó£Ð¤Ï¸°»³Í¥¿¿¤òÅêÆþ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÄÂÎÀï¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£¶ÆüÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï£²ÆüÌÜ¡Ê£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ÎÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½Ð¿Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃÄÂÎÀï¤Ï¡¢Á°²ó¤Î£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼ïÌÜ¤´¤È¤Ë£±°Ì£±£°ÅÀ¡¢£²°Ì£¹ÅÀ¡¢£³°Ì£¸ÅÀ¤È½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾å¤Ç¹ç·×ÅÀ¤ò¶¥¤¦¡£º£Âç²ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÃË½÷¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î·×£³¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡½éÆü¡Ê£¶Æü¡Ë¤Ï½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤ò£Ó£Ð¤Ëµ¯ÍÑ¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡Ê£Ò£Ä¡Ë¤Ï¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Î¸ÞÎØÏÈ¤òÆ¨¤·¤¿à¤¦¤¿¤Þ¤µá¤³¤ÈµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ËÁÈ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï£²ÆüÌÜ¤ÎÃË»Ò£Ó£Ð¤Ë¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎÀï¶ä¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÄÂÎÀï¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ËþÂ¤Î¤¤¤¯±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î£±£°¤«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£