ソニー・ミュージックエンタテインメントは、「Project: MEMORY CARD」と「vaultroom（ボルトルーム）」のコラボレーションアパレルを5月中旬に発売する。受注期間は2月6日20時から2月12日23時59分まで。

音楽ユニット「YOASOBI」が昨年3月にリリースした、初代プレイステーション発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」の楽曲「PLAYERS」をきっかけに、国内最大級のゲーミングコミュニティvaultroom（ボルトルーム）とのコラボレーションアパレルの発売が決定した。

本楽曲「PLAYERS」は、「プレイステーションの記憶を楽曲にセーブする」をコンセプトに制作された、初代プレイステーション発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」のための書き下ろし楽曲。「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」をテーマに一般募集されたエピソード「#MemoryOfPlay」を原作として誕生した。

そして今回、プレイステーションの象徴である“△○×□”をモチーフにした4人のキャラクターと、「vaultroom」のロゴをプレイステーションカラーであしらい、「Project: MEMORY CARD」の世界観を表現したアパレルアイテムが登場する。

「PLAYERS」楽曲情報

2025年3月21日 配信リリース

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

訳詞（バックグラウンドコーラス）：Konnie Aoki

原作：「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」のエピソード「#MemoryOfPlay」

タイアップ：PlayStation30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲

【YOASOBI「PLAYERS」Official Music Video】

YOASOBI 新キービジュアル

YOASOBI

