¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¡¡Á°Æü¤Ë°ì·³¹çÎ®¤âÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤á¸Î¾ãÈÉÆþ¤ê
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤á¡¢Íâ£·Æü¤«¤é»°·³¡õ¥ê¥Ï¥Ó¥êÈÉ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅÔ¾ë¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢Á°Æü£µÆü¤Ë°ì·³¤Ë¹çÎ®¡£¸áÁ°Ãæ¤ÎÎý½¬¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¥³¡¼¥Á¤äµµ°æ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµÜºê»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ïºòµ¨¡¢°ì·³½Ð¾ì¤Ï£²£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¤Ï£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Ê¬¡¢º£Ç¯¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ£±¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥±¥¬¤ò´°¼£¤·¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£