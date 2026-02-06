寒さが厳しい冬は、“もふもふ”した服に注意です。

【写真を見る】服の表面を｢火｣が走る… “着衣着火”による死者は毎年100人前後 冬のキッチンは“もふもふ服”に気をつけて

火が衣服に燃え移る“着衣着火”。製品の安全調査などを行うniteが、この時期に多いガスコンロの事故について注意を呼びかけました。

冬は重ね着などで衣服が厚くなるため、衣服の加熱や着火に気付きにくくなるとのこと。ふわふわな起毛素材に着火した場合、一気に燃え広がる危険な現象について詳しく解説します。

火が服に燃え移る“着衣着火”とは？

まず、“着衣着火”とは、どういうものなのか。





服の生地表面を「火」が走る…

東京消防庁のホームページによると「調理中にコンロの火が袖口に燃え移るなど、着ている服に着火した火災」とのことです。1月27日、大阪府東大阪市の住宅で火事が発生しました。夕食を作っていた73歳の男性が全身にやけどを負い死亡。腹部あたりの衣服が燃えており、消防は「コンロの火が燃え移った可能性を調査」ということで、着衣着火ではないかとみられています。

特にこの冬の時期、“表面フラッシュ現象”に気を付けてください。



表面フラッシュ現象とは、服の生地の表面を火が走る現象。一気に燃え広がってしまうとのことで、着る服に注意が必要です。



【火を扱う際に注意すべき服】

・袖や裾が広がっているもの

・紐付きのもの

・傷んで毛羽立っているもの



消防庁のデータによると、着衣着火による死者が毎年100人前後出ているということです。

着衣着火しないため 注意点は？

では、どう防いだらいいのか。



【注意点】

・衣服と炎の距離を意識して近づき過ぎない

・点火・消火の確認

・コンロやグリルは汚れを放置しない



コンロやグリルはこまめに綺麗にしてください。炎はまず汚れに移り、それが服に燃え移ることも考えられるということです。

もしも服に火がついたら… どうすれば？

実際に着衣着火してしまったら、どう対処したらいいのか。



豊橋技術科学大学・中村祐二教授に聞いたところ、「炎を叩くか、地面を転がって空気を遮断して消してください」とのことでした。



次に、消すか逃げるかの判断基準。こちらは、炎が自分の背丈を超えたら「火事です」と周知しながら逃げてください。消す場合は、消火器を使用してください。もし大きな消火器がなければ、スプレータイプのものや携帯用などがあるので、キッチンに1つは置いてくださいとのことでした。



みなさん、着衣着火には十分お気を付けください。