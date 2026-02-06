山田裕貴＆中島健人「NYLON JAPAN」表紙で密着「接近戦が多かった」絆を感じさせるロングインタビューも
【モデルプレス＝2026/02/06】俳優の山田裕貴、中島健人が、2月27日発売の『NYLON JAPAN』 2026年4月号 SPECIAL EDITIONの表紙に登場する。
【写真】中島健人「イケメンすぎ」“大学の可愛い後輩”との2ショット
3月26日、27日にTBS系で地上波放送、その後U-NEXTでドラマシリーズを独占配信するドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で初共演した山田と中島。異なる2人の個性が輝く12ページ（内2P、特別付録両面ピンナップ仕様）となっている。
誌面で繰り広げられるのは、「散りゆく美しさ」をテーマにした、特別なファッションストーリー。山田は「ヘアメイクやスタイリング、生花を持つところまでNYLONぽいなと思いました。撮影中のお互いの顔の距離の近さも含めて。接近戦が多かった気がする」と語り、中島は「ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』でも、殺陣の撮影で僕たちはかなり近い距離感で常に連携を図っていたので、今日の撮影も殺陣をやっているような感覚でした」と語った。そんな、殺陣のような緊張感と美しさが共存した、耽美な2人だからこその世界観に仕上がっている。
さらに、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の撮影で培われた2人の絆を感じることができるロングインタビューも。ページを捲るたびに、儚くも力強い美しさに目を奪われる、まさに「The Shape of Beauty」な特集となっている。
そのほか中面では、Netflix映画『This is I』の主演に抜擢された望月春希のノーボーダーなファッションストーリーを掲載。さらに、第2特集では韓国カルチャーにフィーチャー。韓国トレンドを楽しむファッション企画が満載だ。さらに、グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」には昭和歌謡グループ「SHOW-WA」が出演する。（modelpress編集部）
◆山田裕貴×中島健人「NYLON JAPAN」表紙
◆「This is I」主演・望月春希、SHOW-WAら登場
