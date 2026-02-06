「コスラバ2」斗真（豊田裕大）、棗（奥野壮）への嫉妬に視聴者悶絶「ツンデレずるい」「愛の裏返しで尊すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/06】俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信）の4話が、5日に放送された。豊田演じる佐橋斗真の嫉妬が話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。
新人BA・星名理久（中川翼）の指導に悩む棗は、タッチアップの技術を磨くため、居残りで練習に付き合うことに。基本的な技術は身についているものの、緊張すると極度に焦ってしまうことが分かり、星名のことを斗真に相談。すると「棗さん、その新人に言い寄られたりしてないですよね？」とすかさず釘を刺す。さらに、自身の新人時代を振り返り「棗さん面倒見ようとし過ぎ。俺だから文句言えたんですからね。俺だから！」と、お節介すぎると逆効果だと助言を送りつつ、「俺は好きですよ。棗さんのお節介なところ」とサラリと愛を伝えるツンデレぶりを発揮した。
斗真の助言を受け、星名を見守ることに徹した棗。その甲斐あって星名は初指名を獲得し、自信を持つ。自分のことのように喜んだ棗は、仕事終わりに真っ先に斗真のもとへ。嬉々として「今日星名くんがさ〜」と報告をしようとする棗に、斗真は咄嗟に「ちょっと待った、やっぱり聞きたくないかも。他の奴の話」と話を遮る。棗が「どっちだよ！」とツッコむも、再び話し出すと「だからちょっと待って」とまたもやすかさず斗真は話の腰を折り、棗への嫉妬を垣間見せた。
斗真の棗への嫉妬に、視聴者からは「この攻防ずっと見ていたい」「嫉妬隠せてないの可愛い」「ワガママも愛の裏返しで尊すぎる」「独占欲爆発してる斗真くん愛おしい」「嫉妬の後のツンデレずるい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆奥野壮＆豊田裕大W主演「コスメティック・プレイラバー Season2」
◆「コスラバ2」棗（奥野壮）が新人の教育に苦悩
◆「コスラバ2」嫉妬全開の斗真（豊田裕大）に視聴者悶絶
