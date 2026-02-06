やっぱり『白タートル』が優秀！【LEPSIM】大人がこなれる「着回しコーデ」

着回し力優秀な白のタートルネックトップス。着膨れしにくい薄手のものを一着持っておくと、即戦力になり肌寒い春先のレイヤードコーデでも活躍してくれます。今回はこなれて見えそうな白タートルコーデを【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんの着こなしからご紹介。ぜひ参考にしてみて。

白 × イエローの爽やかな配色で春を先取り

【LEPSIM】「テンセル混タートル」\1,650（税込・セール価格）

「ソフトタッチでやや伸縮性がある」（公式サイトより）、着心地のよさそうなタートルネックトップス。首元を覆ってくれるから、首を出すには心もとない春先のコーデでヘビロテしたくなりそうです。春色のカーディガンやホワイトパンツを合わせれば爽やかなコーデに。小物は黒を選べば、自然と着こなしが引き締まります。

白タートルで顔まわりにアクセントをプラス

上側がブラウンのニュアンス柄セーターは、白タートルが救世主になってくれます。黒スカート合わせでシックな着こなしになりがちですが、顔まわりをパッと華やかに見せてくれそうです。白タートルをプラスワンするだけで、こなれた印象に。ネックレスも添えれば女性らしさもUP。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M