ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「泥沼エピソード」を募集したところ、リスナーから壮絶なエピソードが集まった。

「女友だちがかけおちをした」という女性リスナー。友人は、妻帯者の男性とかけおちをして金沢のパチンコ店の2階に住んでいたが、男性の妻が居場所を知り乗り込んできたのだそう。友人から「助けて」と連絡があったため深夜に車をとばして行ったところ、友人と男性の妻のどちらも落ち着いてはいたものの、部屋はぐちやぐちゃ。





ケンカをする男女

結局、その後も関係が続いていたようだが、いまはどうなったのか知らないという。「これはすごいですね。でも、愛し合っていたんでしょうね」とマリンが言うと、サマンサは「愛は盲目と言いますけども」としみじみしながらコメントをした。

マリンは、とあるリスナーの高校時代のエピソードを読み上げた。なんでも、高校3年生のときにクラスメイトと付き合っていたが、ケンカ別れしてからが泥沼だったという。「クラスの女子は元カノの味方になってしまい、女子は誰も口を聞いてくれなかった」そうで、「地獄のような空気のなかで卒業までの半年を過ごした」とつづられていた。

このメールを受けて「“誰々の味方”とか苦手やわ」とこぼしたマリンだったが、「私は阪田マリンさんの味方よ」というサマンサの言葉を聞くと、「あー！ それは苦手じゃない。うれしい」と即座に意見を変えた。

この様子を見たサマンサは、「調子がいいよね、大体。マリンちゃんは出世するタイプやと思うよ」と感心しながら言っていた。

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリン

「私の友人夫婦が泥沼エピソード製造マシーンでした」という書き出しからはじまるメールも寄せられた。

もともとは夫側が友人だったが、結婚を機に、飲み会などで妻側とも仲良くしていたのだそう。ある日、夫側から飲みに誘われたため行ってみると、「プレゼントのレシートが見つかって浮気がバレた。仲を取り持ってほしい」と相談された。

しかし、浮気を許容する気はなかったリスナーは、「自分で謝って許してもらいなさい」とだけアドバイスを送った。

数日後、妻は新築で建てた自宅を飛び出して実家に帰り、数か月の別居を経て離婚。さらに、夫の浮気相手が友人の妹だったために、その友人とも取っ組み合いのケンカになり絶縁。

夫が自宅のローンを夫が払うという取り決めだったにも関わらず、支払いを辞めたために元妻に督促状が届き、互いの実家を巻き込んだ修羅場に発展していったという。



サマンサは「私もここまでのエピソードは体験上ないですね」と話し、マリンはその壮絶さに絶句していた。



続けてサマンサは、「泥沼エピソードを聞いてみたら、日常のなかにごろごろ渦巻いている」と驚きを口にした。

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2026年1月29日放送回より