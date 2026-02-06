北海道帯広市で焼肉店を展開するルーキーファームが運営する「焼肉の虎」にて、2026年2月6日(金)から2月28日(土)までの期間限定で「氷室熟成ステーキフェア」が開催されます。

十勝の自然の寒気を利用した氷室でじっくり熟成させた牛肉を、ステーキカットで楽しめる特別なフェアです。

焼肉の虎「氷室熟成ステーキフェア」

開催期間:2026年2月6日(金)〜2月28日(土)

価格:1,080円〜1,680円(税込1,188円〜1,848円)

販売場所:焼肉の虎 本店、木野店

種類:4種類(モモ、ランイチ、サーロイン、リブロース)

焼肉の虎の2店舗でしか味わえない「氷室熟成」を施した旨味たっぷりのステーキが4種類登場します。

モモ、ランイチ、サーロイン、リブロースと部位ごとに異なる魅力を持つステーキを、手頃な価格で堪能できます。

熟成肉ならではの柔らかさと深い旨味を存分に楽しめるフェアです。

氷室熟成とは

帯広市の東洋食肉十勝事業所の地下には、冬の十勝の寒気を循環させて作った約50トンの氷が眠っています。

この自然の氷によって、氷室は1年を通して常に温度0℃、湿度70〜80％に保たれています。

常に0℃という凍る直前の温度は、細菌の増殖を極限まで抑えることが可能なため、ゆっくり時間をかけてお肉を熟成させることができます。

氷室熟成によって美味しく柔らかくなった牛肉を、焼肉の虎では手頃な価格で味わえます。

氷室熟成牛モモステーキ

価格:1,080円(税込1,188円)

赤身の旨味が濃厚で、さっぱりとお肉を食べたい方にぴったりのステーキです。

ミネラルやビタミンが豊富に含まれており、ヘルシーに楽しめます。

赤身肉ならではの肉本来の味わいを堪能できる一品です。

氷室熟成ランイチステーキ

価格:1,280円(税込1,408円)

ランプのあっさりとした旨味と、イチボの濃厚な脂の甘みが両方楽しめるステーキです。

非常に柔らかい肉質で、2つの部位の魅力を一度に味わえます。

赤身と脂身のバランスが絶妙な部位です。

氷室熟成サーロインステーキ

価格:1,480円(税込1,628円)

リブロースとランプの間に位置する、脂乗りが豊かで風味豊かな部位のステーキです。

「肉の王様」とも呼ばれるサーロインは、脂の美味しさを存分に味わえます。

氷室熟成によって、さらに柔らかく旨味が凝縮されています。

氷室熟成リブロースステーキ

価格:1,680円(税込1,848円)

ロースの中でも最も繊細で柔らかい部位の一つです。

赤身と脂身のバランスが良く、上質なサシが入り、脂身に甘みがあります。

口の中でとろけるような食感と豊かな肉汁を楽しめます。

十勝の自然の寒気を利用した氷室でじっくり熟成させた牛肉を、ステーキカットで味わえる期間限定のフェアです。

一度も冷凍していないチルド管理のお肉にこだわる焼肉の虎ならではの、柔らかくて旨味たっぷりのステーキを堪能できます。

2店舗限定の特別なフェアを、この機会にぜひお楽しみください。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

A. 2026年2月6日(金)から2月28日(土)までの期間限定です。

Q. どこで食べられますか？

A. 焼肉の虎 本店と木野店の2店舗で提供されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 1,080円(税込1,188円)から1,680円(税込1,848円)で、4種類のステーキが用意されています。

Q. 氷室熟成とは何ですか？

A. 十勝の自然の寒気で作った氷を使い、0℃の環境で牛肉をじっくり熟成させる方法です。

