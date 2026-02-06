全国の有名店・有名パティシエと森永製菓の「1チョコ for 1スマイル」がコラボして話題沸騰中の、今しか食べられないチョコレートスイーツはもう食べましたか ？販売期間は2026年2月14日(土)までなので、まだ食べていない方は急いでチェック ！

今回は、ufu.編集部が厳選した、Ryoura(リョウラ)の「brindille（ブランディーユ）」と、Seiichiro,NISHIZONO(セイイチロウ ニシゾノ)の「季節のプレミアムパフェ ～All stars～」、「ラミントン」の3つのスイーツの魅力をお届けします。

森永製菓の「1チョコ for 1スマイル」とのコラボスイーツとは？

「1チョコ for 1スマイル」とは、森永製菓が2008年から続けているチョコレートのサステナビリティ向上を目指す活動です。「1チョコ for 1スマイル」は『チョコレートを食べる人も、カカオの国の子どもたちも、みんなの笑顔を未来につなぎたい。』という思いで、ガーナなどカカオの国の未来を担う子どもたちの教育環境の改善や児童労働問題への取り組み、また、カカオ農家の収入向上に向けた取り組みを、商品の売り上げの一部などを使って支援しています。

そんな、「1チョコ for 1スマイル」の活動に賛同した、全国の実力派人気パティシエと「1チョコ for 1スマイル」がコラボレーション！ 森永製菓の『ダース』、『小枝』、『カレ・ド・ショコラ』と、グループ会社の森永商事の業務用チョコレート原料を一部使用した限定のチョコレートスイーツを、期間限定で、全国各地のパティスリー、レストランやカフェで販売しています。

今回のコラボスイーツは1個につき10円がカカオの国の子どもたちの支援に使われます！ おいしいチョコレートスイーツを食べて、カカオの国の子供たちの支援に参加できるなんて、すてきだと思いませんか ？

Ryoura（リョウラ） 【東京都・世田谷区】『小枝』をふんだんに使った「brindille（ブランディーユ）」

田園都市線の用賀駅から徒歩数分の商店街にある、東京屈指の名店「Ryoura（リョウラ）」。フランス各地で修行した菅又シェフが創り出す、美しい本格フランス菓子が人気です。スイーツ好きだけでなく、地元のお客様にも長く愛されているパティスリーです。

『小枝』を使ったプチガトー「brindille（ブランディーユ）」。王道のバナナとチョコレートの組み合わせに、カカオの実と相性の良い南国感のあるパッションフルーツとオレンジがアクセント。『小枝』とメレンゲのさくっとした食感も楽しいチョコレートケーキです。

フランス語で『小枝』を意味する「brindille（ブランディーユ）」。

そんな名前の通り、まるで冬の森林のような、『小枝』とメレンゲがちりばめられたデザインが目を惹きます。

一口食べるとショコラのムースは濃厚なのに軽い口当たり。『小枝』とメレンゲが食感をプラスし、口の中にさまざまなチョコの香りが広がります。

食べ進めるとバナナとパッションフルーツのコンポートがお目見え。バナナの甘い香り、パッションフルーツのフルーティーな酸味が、チョコレートとマッチし、さっぱり感がアップ。チョコレートケーキと聞くと重く感じてしまう方も多いと思いますが、こちらの商品はペロリと食べきれてしまうほどの、軽やかさが特徴のケーキです。

About Shop

Ryoura

東京都世田谷区用賀４丁目２９－５

営業時間：12：00～17：00

定休日：火曜・水曜(不定休)

お店 Instagram：@ryoura_1021

パティシエ Instagram：@ryosuke_sugamata

Seiichiro,NISHIZONO（セイイチロウニシゾノ）【大阪府・大阪市】『小枝』と『カレ・ド・ショコラ』と『ダース』の3種を使った豪華なパフェ

大阪を中心に国内外で活躍し、メディアでも大人気の西園シェフが手掛ける「Seiichiro,NISHIZONO（セイイチロウニシゾノ）」。「味よりも、深く記憶に残る香り」をテーマに創り上げる、心に響くスイーツが人気です。2025年3月に開業したTime Out Market Osakaに、新たにパフェ専門店をオープンして話題に。

今回のコラボパフェは、Time Out Market Osaka店でしか食べられない限定パフェ「季節のプレミアムパフェ ～All stars～」。夢の「All stars」をテーマに、『小枝』と『カレ・ド・ショコラ』と『ダース』がぜいたくに使用されています ！

チョコ×ベリーの王道コンビはやっぱり間違いない美味しさ。特に、アイスとベリーソースは甘さが控えめで、口あたりが驚くほどさっぱり。だからこそ『小枝』、『カレ・ド・ショコラ』、『ダース』といった森永ショコラの存在感がより引き立つ構成になっていました。

軽くてサクサクのメレンゲは上品な甘さで、ベリーの酸味と合わさると風味がふわっと広がる感じ。ショコラサブレのザクザク、チョコのパリパリ、メレンゲのサクサク、ソースのとろり…。いろんな食感が重なって、最後まで飽きずに食べきれます。

見た目が美しすぎて崩すのがもったいないけれど、実は“グラスの中で混ぜて食べる”のがいちばんおすすめ。思い切ってトップを崩すと、チョコのコクとベリーの爽やかさが一体になって、より贅沢な味わいに。ブランドリッチなチョコパフェとして満足感のある一品でした。

Seiichiro,NISHIZONO『2026 アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き！』で限定販売！『ダース』を使った「ラミントン」3種セット



ジェイアール名古屋タカシマヤの『2026 アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き！』の会場限定で販売されている「ラミントン」。大阪関西万博でも大人気だったオーストラリアの伝統菓子ラミントンが、森永商事さんのココアと森永製菓さんの『ダース』を使用したバレンタイン限定バージョンに ！

「ラミントン」は、チョコレートソースでコーティングしたジェノワーズに、ココナッツをまぶしたケーキ。諸説ありますが、「ラミントン」という名前はクイーンズランド州の総督「ラミントン卿」に由来するとされています。中に生クリームやジャムを挟んだりして、アレンジが楽しめるのも特徴です。

オレンジのマーマレード、ラズベリーソース、マロンクリームの3種の「ラミントン」のセット。ごま油が使われているジェノワーズは、軽いながらもしっとりした食感。濃厚チョコレートと食感の良いココナッツの相性が良くやみつきに。

上に乗った『ダース』と一緒に食べると、まろやかな『ダース』のミルク感が加わり、ラミントンの味わいを引き立てます。3種セットなので、爽やかなオレンジやラズベリーと、リッチなマロンクリーム両方が楽しめるのもうれしいポイント。

About Shop

Seiichiro,NISHIZONO （セイイチロウニシゾノ）Time Out Market Osaka店

大阪府大阪市北区大深町５－５４ Grand Green Osaka South Building Time Out Market Osaka B1F

営業時間：11:00~23:00

定休日：Time Out Market Osakaに準ずる

お店 Instagram：@seiichironishizono

パティシエ Instagram：@seiichiro.nishizono.chef



催事情報

2026 アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き！

ジェイアール名古屋タカシマヤ １０階メイン会場 「Seiichiro,NISHIZONO （セイイチロウニシゾノ）」

会期：2026年1月16日(金)～2月14日(土)

※2026年1月15日(木)の『2026 アムール・デュ・ショコラ ～ショコラ大好き！～スペシャルプレビュー』でも販売されます。

営業時間：10:00~20:00

定休日：ジェイアール名古屋タカシマヤに準ずる

※詳しくはアムール・デュ・ショコラの公式ホームページをご確認ください

来週に迫ったバレンタイン！大切な人と一緒に、自分へのご褒美に、今しか食べられないチョコレートスイーツを。「1チョコ for 1スマイル」と全国のパティシエの思いが詰まったコラボスイーツを食べたら、すてきな思い出になること間違いなし。

ゆりえ

ウフ。編集スタッフ

菓子メーカーやスイーツ専門ECを経てウフ。編集部へ。スイーツのお取り寄せやカフェ巡りやカメラが趣味で、フードスタイリングも勉強中。パフェとチョコレートと焼き菓子が好き。