京都・丹後で天然塩の製造を行う丹後絹塩が、にがりと天然塩を配合した新しい口内ケア製品「NIGARI SALT 歯磨き」を2026年2月5日から発売します。

塩作りの現場で語り継がれてきた「にがりと天然塩」のケア効果に着目して開発された、自然由来成分にこだわった歯磨きです。

丹後絹塩「NIGARI SALT 歯磨き」

発売日：2026年2月5日

価格：2,200円（税込）

内容量：80g

販売：Amazon

この歯磨きは、塩釜での製造中にやけどや虫刺されににがりを塗ると「腫れが引く」「治りが早い」という体験が現場で語り継がれてきたことから開発がスタートしました。

ベテラン塩職人が「にがりは歯ぐきにいい」と語り、長年にわたり実際に日々のケアに活用していたことから、歯磨き製品としての可能性に着目。

開発者が1年間にわたって使い続けたところ、歯科衛生士からも「歯ぐきの状態すごくよくなった」と評価された実績があります。

「にがり液そのままでは苦すぎて続けづらい」という声を受け、歯磨き製造メーカーと協力し、天然成分にこだわった誰もが毎日使いやすい処方を実現しました。

W天然ミネラル処方

天然にがり12％（高濃度マグネシウム）と天然塩12％（京都丹後産 平釜塩）を配合。

歯ぐきの引き締め・抗炎症ケア・唾液の分泌促進をサポートします。

研磨剤・発泡剤フリー

歯や粘膜への負担を抑えるため、研磨剤・発泡剤を使用していません。

低刺激処方で長時間のブラッシングにも最適。

電動歯ブラシにも対応しています。

ホワイトニングケア

パパイン酵素（パパイヤ由来）が歯の表面の汚れやステインを分解・除去。

本来の自然な白さを引き出します。

キシリトール配合と穏やかなミントの香り

独特の苦味を抑えながら虫歯予防もサポート。

ミントの香りを抑えた処方で、朝食前のブラッシングにも最適です。

自然素材へのこだわり

パラベン・合成香料・合成着色料・ラウリル硫酸Naすべて不使用。

お子様から高齢者まで、家族で毎日使えるやさしさです。

こんな方におすすめ

歯ぐきの腫れ・出血が気になる方や、刺激が強すぎる市販歯磨きが苦手な方におすすめ。

口臭やネバつきが気になる方、添加物の少ない口内ケアを探している方にも最適です。

歯周ケア・予防歯科に関心がある方にもぴったりの歯磨きとなっています。

天然にがりと天然塩のW天然ミネラル処方で、毎日の口内ケアをやさしくサポート。

研磨剤・発泡剤フリーの低刺激処方で、家族みんなで使える自然派歯磨きです。

塩職人の現場の知恵から生まれた、新しい口内ケアの選択肢です☆

丹後絹塩「NIGARI SALT 歯磨き」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月5日から発売されます。

Q. どこで購入できますか？

Amazonで購入できます。

Q. 価格はいくらですか？

2,200円（税込）です。

Q. 研磨剤や発泡剤は入っていますか？

研磨剤・発泡剤は使用していません。歯や粘膜への負担を抑えた低刺激処方です。

Q. どんな方におすすめですか？

歯ぐきの腫れ・出血が気になる方、刺激が強い市販歯磨きが苦手な方、添加物の少ない口内ケアを探している方におすすめです。

