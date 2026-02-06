マクドナルのハッピーセットに、オリジナルアイプリカードが付いた「ひみつのアイプリ」が初登場。

アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」にカードをスキャンすると、リズムに合わせてカードを動かして遊ぶリズムライブゲームが楽しめるカード共に、おまけが一緒についてきます☆

マクドナルド ハッピーセット「ひみつのアイプリ」

価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2026年2月13日(金)〜約2週間(予定)

販売時間：全営業時間中

種類：全3種類の中からいずれか1つ

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

ゲームやアニメで大人気の「ひみつのアイプリ」がハッピーセットに初登場！

マクドナルドオリジナルのアイプリカードがおまけでついてくる、ハッピーセット「ひみつのアイプリ」がラインナップされます。

アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」は、アイプリカードをパネル上でスキャンし、リズムに合わせてカードを動かして遊ぶゲーム。

「どんな衣装？どんなデザイン？どんなダンスかな？」と、ライブステージの様子を思い描きながら遊ぶことで、想像を広げるゲームが楽しめます。

画面に合わせてアイプリカードをスライドし、自分がライブで歌って踊っているかのように遊ぶ体験は、仮想の空間を認識しながら、手指の動作を調節する力を育むことができるのも特徴です。

ひまり(プリンセスアイプリバズリウムピンク)

元気いっぱいでポジティブな、私立パラダイス学園の中等部2年生「青空ひまり」

”プリンセスアイプリバズリウムピンク”の衣装で登場します。

みつき(プリンセスアイプリバズリウムブルー)

「青空ひまり」の大親友である、クールでまじめな「星川みつき」

「星川みつき」のイメージにぴったりな”プリンセスアイプリバズリウムブルー”の衣装を身に纏っています。

リング(プリンセスアイプリバズリウムムーンミルキーパープル)

アイプリバースに出現した宮殿に住んでいる「リング・クローバー」

”プリンセスアイプリバズリウムムーンミルキーパープル”の衣装で展開されます。

マクドナルドオリジナルのアイプリカードがおまけでついてくるハッピーセット。

マクドナルドのハッピーセット「ひみつのアイプリ」は、2026年2月13日より販売開始です☆

ジョブレイバーとシンカリオンのシール付き！マクドナルド ハッピーセット「のりのりタイムズ！！」 ジョブレイバーとシンカリオンのシール付き！マクドナルド ハッピーセット「のりのりタイムズ！！」 続きを見る

Ⓒ Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia

Ⓒ Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ひまり・みつき・リングのカード付き！マクドナルド ハッピーセット「ひみつのアイプリ」 appeared first on Dtimes.