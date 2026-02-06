こんにゃくパーク（運営:ヨコオデイリーフーズ）が、熱中症対策をサポートする商品として、『アイススラリー グレープフルーツ味』および『塩分チャージ 塩レモンゼリー』の2シリーズを2026年2月1日に発売しました。

体を内側から冷やす「飲める氷」と、手軽に塩分補給できるゼリーで、暑さ対策をサポートします☆

こんにゃくパーク「アイススラリー グレープフルーツ味」「塩分チャージ 塩レモンゼリー」

発売日:2026年2月1日

販売場所:こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー

近年、日本では春先から気温が高くなる日が増えています。

気象庁の発表によると、2025年夏（6〜8月）の日本の平均気温は平年を約2.36℃上回り、統計開始（1898年）以降で最も高い水準となりました。

また、総務省消防庁のまとめでは、2025年5〜9月の熱中症による救急搬送者数が100,510人に達し、初めて10万人を超える過去最多となっています。

さらに、2025年6月からは企業における熱中症対策が義務化され、日常生活に加え、職場においても暑さ対策や水分・塩分補給への意識が一層高まっています。

こうした背景を受け、体を冷やすことと水分・塩分補給を手軽に取り入れられる商品として、今回の2シリーズが展開されます。

アイススラリー グレープフルーツ味（12個入）

価格:540円（税込）

氷の微粒子と液体が混ざった「飲める氷」状のアイススラリー。

冷凍庫で凍らせて使用し、体を内側から冷やす冷却飲料です。

グレープフルーツ味で、爽やかな味わいを楽しめます。

少量ずつ取り入れやすいミニサイズ。

アイススラリー グレープフルーツ味 ラージパック（450g・約21個）

価格:864円（税込）

450gの大容量タイプで、約21個分の個包装が入っています。

職場や家庭でのストックに便利なサイズ。

飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー（180g）

価格:216円（税込）

汗で失われやすい塩分を、ゼリー形状で手軽に補給。

そのままでも、凍らせてシャーベットゼリーとしても楽しめます。

塩レモン味で、さっぱりとした味わい。

塩分チャージ 塩レモンゼリー（18個入）

価格:432円（税込）

個包装タイプで、持ち運びや配布に便利。

外出先や職場での塩分補給に最適です。

塩分チャージ 塩レモンゼリー 業務用（450g・約30個）

価格:702円（税込）

450gの大容量タイプで、約30個分の個包装が入っています。

職場や現場での熱中症対策に最適な業務用サイズ。

『アイススラリー グレープフルーツ味』『塩分チャージ 塩レモンゼリー』は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。

工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。

工場見学では、歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。

こんにゃくバイキングでは、こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類無料で楽しめます。

こんにゃく手作り体験では、手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースが用意されています。

体を内側から冷やすアイススラリーと、塩分補給をサポートするゼリーで、今年の暑さ対策を早めに始めることができます。

職場や家庭、外出先での熱中症対策に、ぜひ取り入れてみてください。

こんにゃくパーク「アイススラリー グレープフルーツ味」「塩分チャージ 塩レモンゼリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. アイススラリーはどうやって使うのですか？

冷凍庫で凍らせてから飲みます。氷の微粒子と液体が混ざった「飲める氷」状になり、体を内側から冷やすことができます。

Q. 塩分チャージゼリーは凍らせても大丈夫ですか？

はい、凍らせてシャーベットゼリーとしても楽しめます。

Q. どこで購入できますか？

こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭で購入できます。

Q. 業務用サイズはありますか？

はい、アイススラリーはラージパック（450g・約21個）、塩分チャージゼリーは業務用（450g・約30個）があります。

Q. こんにゃくパークとはどんな施設ですか？

こんにゃくのテーマパークで、工場見学、こんにゃくバイキング（無料）、こんにゃく手作り体験、こんにゃくショップ、足湯や観覧車などが楽しめます。

