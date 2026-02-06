俳優で歌手の福山雅治が５７歳の誕生日を迎えた６日、大阪・なんばパークスシネマで、自身の監督作品映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ ＬＩＶＥ ＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ 月光ずっとこの光につながっていたんだ」の舞台あいさつに登壇した。

大阪の地を選んだのは、７日から大阪城ホールでライブを控えてることもあってのこと。大阪の印象を司会者に問われると「最初に大阪にライブをやったときにすごく緊張しましたね。音楽的に緊張したというよりは、ＭＣで笑っていただけるかということで」と振り返り、ファンを笑わせた。

司会者が「笑いに厳しい方が集まっているから？」と再度聞くと「今でもそういう緊張感は若干持って登場してるんです」と打ち明けた。「ただ、僕（笑いの）プロではないので、そこで緊張感を持ちすぎるのも、逆に芸人さんに対して失礼。自然体で和やかなムードで」とトークは“素”で展開しているとのことだ。

作品は一昨年１０月１３日に長崎市出身の福山が、同市の大型複合施設「長崎スタジアムシティ」のこけら落としイベントとして、メイン施設「ＰＥＡＣＥ ＳＴＡＤＩＵＭ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｂｙ ＳｏｆｔＢａｎｋ」で開催したフリーライブ「Ｇｒｅａｔ Ｆｒｅｅｄｏｍ」を映画化。この日、全国公開された。