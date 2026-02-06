団体SPに向けて最終調整する坂本花織（カメラ・宮崎　亮太）

写真拡大

　◆ミラノ・コルティナ五輪　フィギュアスケート　第１日（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

　開会式を前に、フィギュアスケートが開幕。団体１日目に向けた女子の公式練習が行われ、日本は坂本花織（シスメックス）が最終調整を行った。

　本番衣装でリンクに立った坂本。ショートプログラム（ＳＰ）の「タイム　トゥ　セイ　グッバイ」をかけ、冒頭の３回転ルッツを滑らかに着氷。続くダブルアクセル、そして３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプも降りた。ノーミスの演技に、練習ながら場内のファンから喝采。早くも熱を帯びてきた。

　ライバルの米国は、世界女王のアリサ・リュウが登場する。坂本は「誰が来ても頑張ります。マックスポイント取ります！」と意気込んでいた。今季限りでの現役引退を表明しており、３大会連続にしてラスト五輪。日本は史上初の金メダル獲得を目指す。

　◆団体１日目の日本勢

　▽アイスダンス・リズムダンス　吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）　午後６時１４分〜

　▽ペア・ＳＰ　三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）午後９時０７分〜

　▽女子・ＳＰ　坂本花織（シスメックス）午後１０時４７分〜