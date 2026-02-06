◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート 第１日（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

開会式を前に、フィギュアスケートが開幕。団体１日目に向けた女子の公式練習が行われ、日本は坂本花織（シスメックス）が最終調整を行った。

本番衣装でリンクに立った坂本。ショートプログラム（ＳＰ）の「タイム トゥ セイ グッバイ」をかけ、冒頭の３回転ルッツを滑らかに着氷。続くダブルアクセル、そして３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプも降りた。ノーミスの演技に、練習ながら場内のファンから喝采。早くも熱を帯びてきた。

ライバルの米国は、世界女王のアリサ・リュウが登場する。坂本は「誰が来ても頑張ります。マックスポイント取ります！」と意気込んでいた。今季限りでの現役引退を表明しており、３大会連続にしてラスト五輪。日本は史上初の金メダル獲得を目指す。

◆団体１日目の日本勢

▽アイスダンス・リズムダンス 吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー） 午後６時１４分〜

▽ペア・ＳＰ 三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）午後９時０７分〜

▽女子・ＳＰ 坂本花織（シスメックス）午後１０時４７分〜