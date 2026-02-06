コピス吉祥寺は、2026年2月21日(土)〜2月23日(月・祝)の3日間、韓国の魅力を体験できるイベント「韓国気分」を開催します。

旅行に行かなくても吉祥寺で韓国の「今」を体験できるイベントです。

本格韓国グルメはもちろん、韓国コスメの販売や、韓国メイク体験、クミギ体験、モールドールワークショップなど、韓国のトレンドが盛りだくさんの3日間です。

コピス吉祥寺「韓国気分」

開催期間：2026年2月21日(土)〜2月23日(月・祝)

時間：10：00〜17：00(23日(月・祝)は16：00まで)

会場：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

入場料：無料

このイベントは、旅行に行かなくても吉祥寺でご当地旅気分が味わえるイベント「気分シリーズ」の第二弾となります。

前回の「沖縄気分」に続き、今回は最先端のファッションやK-POPで世界を席巻している韓国をテーマにしています。

美味しい韓国グルメ、袋麺やカップ麺、SNSで話題のお菓子や韓国コスメの販売、韓国の文化を楽しめる韓国メイク体験やクミギ体験、モールドールワークショップなど、今の韓国のトレンドが満載。

ステージではK-POPダンスも開催されます。

本格韓国グルメが勢ぞろい

その場で作った料理を提供できるキッチンワゴンでは、本格韓国料理から人気の食べ歩きフードまで、韓国グルメの人気メニューが集結します。

Green Green Korean Dining

吉祥寺駅から徒歩10秒の本格韓国料理店「Green Green Korean Dining」がコピス吉祥寺に初出店します。

丹精込めた手作りの韓国料理を提供。

トッポギやチャプチェ、チキンなど美味しい韓国グルメを楽しめます。

イベント限定の味付けのチキンも登場します。

ウソップチキン

世界一の韓国チキン屋を目指すキッチンカーのお店「ウソップチキン」がコピス吉祥寺に初出店。

お店代表メニューのチキンはもちろん、ソトックソトック、チーズボールなどを提供予定です。

韓国の食べ歩きフードを存分に楽しめます。

ソトックソトックやチーズボールなど、韓国の人気屋台フードもラインナップされています。

BerryMoon

韓国風イチゴ飴とフルーツミックスを味わえるタンフル専門のお店です。

「韓国気分」会場限定で、タンフル4粒の上にハート型マシュマロを乗せたスペシャルメニューが登場します。

韓国スイーツ＆物販

物販スペースでは、SNSで人気のスイーツや韓国発のお菓子やジュース、韓国の文化ともいえるインスタントラーメン(袋麺)の他、韓国メイクを楽しめる化粧品やキャラクターグッズまで幅広い商品を販売します。

マカロンシェリー

マカロンが苦手な方がマカロン好きになる焼き菓子店マカロンシェリーが、小麦粉不使用の大きなサイズの宝石マカロンを販売します。

クリーミーでありながらもさっぱりとした風味を持ち、SNS映えするトゥンカロンを楽しめます。

ドバイもちクッキー

外はサクッ、中はびよ〜ん。

濃厚チョコともちもち食感がクセになる、話題沸騰中の新感覚スイーツです。

パンチャンEasy

日本初の韓国食品無人店舗を展開し、本格的な韓国の味を24時間提供しているパンチャンEasyが出店します。

自家製のキムチは特製ヤンニョムを使用し、韓国直輸入の塩辛で本場の味を再現しています。

Ho Hope 1977

2026年1月に吉祥寺中道通りにオープンしたばかりの、キャラクターライフショップが登場します。

「日常に遊び心を添える」をテーマに韓国初のかわいらしいキャラクターグッズを揃えます。

韓国コスメ

韓国の薬局流通専門の保湿クリーム「NAAP」は、ツボクサ(シカ成分)を使用して肌の鎮静と保湿に効果的なデイリークリームです。

「B:VID」は、毛穴の奥の皮脂や老廃物を吸収して肌をきれいに浄化し、角質ケアに効果的なシートパックです。

その他、韓国の食文化ともいえる袋麺や見た目もかわいいお菓子なども販売されます。

韓国文化体験ワークショップ

韓国のトレンドを体験できるブースが用意されています。

韓国メイク体験

時間：10：00〜13：00／14：00〜17：00(23日(月・祝)は16：00まで)

参加費：500円

みんなが憧れるオルチャンメイクを体験できます。

いつものメイクにプラスできるワンポイントメイクをプロから学べます。

参加は先着順となり、枠がなくなり次第終了となります。

モールドールワークショップ

時間：10：00〜16：00(全8回)

定員：各回6名

参加費：1,000円

所要時間：約45分

韓国で大流行中のモールをねじってくるくる曲げて作るふわふわのぬいぐるみです。

モール1本で針や糸を使わないので、お子様でも参加できます。

自分好みのモールドールを作れます。

クミギ体験ブース

会場：A館1階コンコース

時間：10：00〜17：00(23日(月・祝)は16：00まで)

参加費：無料

クミギとは、韓国語で「装飾する」「デコる」という意味で、スマホやバッグ、ヘッドホンなど身の回りのアイテムを自分好みに飾って個性を楽しむ韓国で大流行中のカルチャーです。

「韓国気分」実施中のA館1Fコンコースでは、シール交換やトレカケースデコなど、自由にクミギ体験ができます。

装飾したいものは各自持参してください。

A館1Fコンコースで配布するチラシを持って「韓国気分」実施中のA館3FGREENING広場の「キッチンワゴン」「テントブース」にそれぞれお買物・参加をして、スタンプ2個を集めると話題のぷっくりシール1個がプレゼントされます。

K-POPダンスステージ

A館3階GREENING広場ステージでは、吉祥寺地域に縁のあるダンスチームのK-POPダンスステージが開催されます。

キャッチーでキュートなダンスを楽しめます。

2月21日(土)

11：30〜11：45 STUDIO 55

15：00〜15：30 成蹊中学校ダンス部

16：00〜16：30 佼成学園女子ダンス部

2月22日(日)

11：00〜11：30 桐朋学園芸術短期大学演劇研究室「桜華乱舞」

2月23日(月・祝)

11：00〜11：30 STUDIO C5(スタジオシーファイブ)

吉祥寺で韓国の「今」を体験できる貴重な3日間です。

本格韓国グルメやK-POPダンスステージ、韓国メイク体験やモールドールワークショップなど、韓国文化を満喫できる内容が盛りだくさん。

ぜひコピス吉祥寺で韓国気分を楽しんでみてください。

コピス吉祥寺「韓国気分」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はかかりますか？

入場料は無料です。ただし、韓国メイク体験（500円）やモールドールワークショップ（1,000円）など、一部の体験には参加費が必要です。

Q. 韓国メイク体験やモールドールワークショップは予約が必要ですか？

韓国メイク体験は先着順となり、予約は不要です。モールドールワークショップは各回6名の定員制で、全8回開催されます。

Q. 雨天の場合も開催されますか？

雨天決行となりますが、荒天の場合は中止となります。

Q. クミギ体験に必要なものはありますか？

装飾したいものは各自持参してください。スマホケース、トレカケース、バッグなど、デコりたいアイテムをお持ちください。

Q. コピス吉祥寺へのアクセスは？

JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分です。駐車場は100台分あります。

