フィギュアスケートのペアとアイスダンス。

男女が１組になって氷上を舞うという点では同じだが、もちろん、全く違う競技だ。両種目の違いをおさらいし、ミラノ・コルティナ冬季五輪のテレビ観戦をより楽しんでほしい。（デジタル編集部）

アクロバットな技多数「ペア」

世界王者の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場している種目がペア。今大会は、長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）も出場権を獲得し、史上初めて五輪に日本のペアが２組出場する。

種目「ペア」の特徴は、演技がアクロバティックなことだ。男性が女性を空中に高く投げ、回転を終えて降りてくるところを受け止める「ツイストリフト」や、男性が軸となり片手で女性を支えコンパスのように円を描きつつ回転する「デススパイラル」、男子が女子の腰を支えて空中に投げジャンプさせる「スロージャンプ」など、ペアならではのダイナミックな技が多数ある。けがとも隣り合わせで、お互いの信頼関係が大切になる。シングルと同様にそれぞれが３回転ジャンプなども行うが、技術に加えて同じタイミング、動作で跳ぶ「ユニゾン（同調性）」も求められる。

氷上の社交ダンス「アイスダンス」

一方、「氷上の社交ダンス」と呼ばれるアイスダンスは、男女が一体となって音楽を表現する芸術性が重視されており、ステップの配点に重きが置かれている。基本的に２人が手を伸ばした時に触れ合える距離で演技する必要があり、呼吸の合った動きが見どころだ。１回転半以上のジャンプが禁止されているほか、リフトではペアと異なり「男性の頭の位置よりも上にパートナーを持ち上げること」「男性の肩や背中に女性が乗ること」が許されておらず、アクロバティックな動きが禁止されている。

意外と知られていないのが、ショートプログラム（ＳＰ）に当たるリズムダンス（ＲＤ）では、国際スケート連合（ＩＳＵ）がシーズンごとにテーマを指定し、そのテーマ、リズム、テンポに合わせた選曲が必要なこと。今シーズンは「１９９０年代の音楽、ダンス・スタイル、フィーリング」。

今大会は、個人種目の出場権は獲得できなかったが、団体に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が出場する。五輪メダリストの高橋大輔が挑戦したり、１６歳でグランプリファイナル女子を制した紀平梨花（トヨタ自動車）が今季から転向したりするなどし、注目が高まっている。