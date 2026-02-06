歌手で俳優の福山雅治が57歳の誕生日となった6日、大阪市内で行われたライブフィルム「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ」の初日舞台あいさつに登壇した。全国150カ所でライブビューイングされた。

福山は「57年間、生きてきて、この日を迎えることができました。ありがとう」と感謝すると、客席のファンからは「おめでとう！」の祝福された。

24年10月13日、長崎スタジアムシティ（長崎市）のこけら落としとして開催された福山のフリーライブ「Great Freedom」の映像を長崎スタジアムシティのクリエーティブプロデューサーでもある福山が映画化。自身の誕生日となる2月6日に全国公開した。

24年1月公開の初のライブフィルムに続き、今回も自ら監督を務めた福山は「緻密に音も映像も積み重ねてきた」と自信を見せた。

観客からの質問に答えるコーナーもあり、大一番の演奏で緊張しない方法について「福山を見定めてやろうと思っているのではなく、愛情を持って会場に来てくださっていると信じて、その愛情に対してさらなる愛情で音楽に愛を乗せてお返しできればと思うようになり、だいぶ緊張がほぐれるようになった」と告白した。

最後は福山がギターを生演奏し、観客が「ハッピーバースデー」を手拍子とともに大合唱。最高のプレゼントに福山は「ありがとう〜」とシャウトした。