目黒蓮、Snow Manの年上メンバーたちからお年玉「“俺も負けたくない”みたいな感じで…」

2月6日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演したSnow Man・目黒蓮が、グループの年上メンバーとのエピソードを語った。

【関連】「嵐さんから…」Snow Man目黒蓮、大事に保管してある“お年玉”エピソード「すっごい嬉しくて」

番組VTRでは、これからの生き方について、“後輩たちに慕われる先輩キャラ”か“先輩たちに可愛がられる後輩キャラ”かという究極の2択質問を実施。

これに“後輩たちに慕われる先輩キャラ”を選んだ目黒は、「年上の人と接することが多くて、普段。グループでも年が下から2番目なので」「お正月もお年玉をもらう。康二（向井康二）毎回お年玉くれる。今も」と明かした。

続けて、「そしたら佐久間くん（佐久間大介）もそれを見て“俺も負けたくない”みたいな感じで、康二の額より多い額を俺に渡してきて」「それを見てた阿部ちゃん（阿部亮平）に冗談半分で『いやー阿部ちゃんはね、めっちゃ先輩だもんね』って言ったら、阿部ちゃんが次、お年玉くれて」とコメント。

さらに、「逆に、お年玉をあげるとか、経験してきたことがなさすぎて、そういう人にすごく憧れがあるなというか」「自分にはないなというか」と語っていた。