2月5日、任天堂は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を公開した。30分にわたってNintendo Switch 2／Nintendo Switchで発売されるソフトメーカータイトルを紹介している。

本記事では新規発表タイトルを中心に情報をお届けする。

パワフルプロ野球2026-2027 動画の冒頭では野球選手の大谷翔平が登場し、『パワフルプロ野球2026-2027』の映像を紹介した。2026年で30周年となる目玉コンテンツのサクセスでは、歴代キャラクターが登場する「パラレルオールスターズ編」を収録している。他にも大谷翔平と世界を目指す特別なサクセスが出るなどの情報も明かされた。

『パワフルプロ野球2026-2027』はNintendo Switch向けに2026年夏に発売される。

パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語 『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』は、伊勢湾の離島を舞台にしたミステリーアドベンチャーだ。公開された映像には、関係者の話を聞きつつも、伊勢湾の海に潜る場面も映し出された。

『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』はNintendo Switch向けに2月19日に発売される。

オービタルズ 『オービタルズ』は主人公である「マキ」と「オムラ」による2人専用協力アクションゲームだ。

セル画風の表現で、アクションをはじめミニゲームなどのお楽しみ要素が用意されている。

『オービタルズ』はNintendo Switch 2向けに2026年夏配信予定だ。

プラグマタ 『プラグマタ』は月面基地での事故に巻き込まれたヒュー・ウィリアムズとプラグマタと呼ばれるアンドロイドの少女であるディアナが協力してボットに立ち向かう。

プレイヤーはディアナのハッキングとヒューの狙い撃ちを2つを切り替えて行うマルチタスクが求められる。

『プラグマタ』はNintendo Switch 2向けに4月24日に発売される。

カルドセプト ビギンズ 『カルドセプト ビギンズ』はスゴロクとカードゲームをかけ合わせた「カルドセプト」シリーズの最新作だ。公式サイトなどではさらに初代『カルドセプト』を復刻させた『カルドセプト ザ ファースト』などの情報が公開されている。

『カルドセプト ビギンズ』はNintendo Switch 2／Nintendo Switch向けに7月16日に発売予定だ。

アナザーエデン ビギンズ 『アナザーエデン ビギンズ』は、スマートフォン向けに配信されているRPG『アナザーエデン 時空を超える猫』をベースにした家庭用版として展開される作品だ。

時空を超え、種族や時代が異なるプレイアブルキャラクターを仲間に迎い入れて冒険する。

『アナザーエデン ビギンズ』はNintendo Switch 2／Nintendo Switch向けに2026年夏に発売予定だ。

亰都ザナドゥ -桜花幻舞- 『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』は、首都が京都となった日本を舞台に大迷宮「ザナドゥ」を攻略する。横スクロールで探索を行い、強敵では3Dアクションで戦闘する方式をとっている。

『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』はNintendo Switch 2／Nintendo Switch向けに2026年夏発売予定だ。

GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok 『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』は、『GRANBLUE FANTASY: Relink』に新たなストーリーや多数のゲームシステム、ゲームモードが搭載された作品だ。

新規プレイアブルキャラクターにベアトリクスやユーステスが発表された。

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』はNintendo Switch 2向けに7月9日に発売される。

コンソールアーカイブス 往年の家庭用ゲームを復刻する「コンソールアーカイブス」を発表した。『ドラえもん』や『UFO -A day in the life-』などが配信される予定だ。第一弾となる『クールボーダーズ』と『忍者龍剣伝 II 暗黒の邪神剣』はすでに配信開始している。

「コンソールアーカイブス」はNintendo Switch 2向けに展開される。

ファイナルファンタジーVII リバース 『ファイナルファンタジーVII リバース』は「FF7 リメイク」3部作の第2弾にあたる作品だ。第1弾に引き続き、Switch 2でも移植されることになった。

『ファイナルファンタジーVII リバース』はNintendo Switch 2向けに6月3日に発売する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）