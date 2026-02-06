【大雪情報】北陸など日本海側は“冬型気圧配置”と“強烈な寒気”で大雪の土日に 24時間予想降雪量は平地でも石川県30センチ・福井県40センチ 雪と風シミュレーション
7日(土)や8日(日)は冬型の気圧配置が強まる見込みです。発達した雪雲が山陰から北陸に流れ込む見込みで雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。
8日(日)午前9時の予想天気図です。西高東低、冬型の気圧配置が強まるでしょう。日本海では等圧線の間隔が小さく、雪雲をもたらす北よりの風も強い見込みです。
8日は寒気もかなり強まりそうです。上空およそ1500メートルの寒気の予想は、九州や中国・四国でも−12度以下になるでしょう。
7日(土)の雪と風の予想ですが、山陰や北陸など日本海側で雪が断続的に降るでしょう。
日中のうちに、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）による発達した雪雲が山陰に流れ込みそうです。
8日(日)は、山陰や近畿北部、福井県でJPCZによる雪雲がかかりそうです。石川県でも北西の風が強く、まとまった雪が降るでしょう。
【8日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】新潟県 平地 50センチ新潟県 山沿い 70センチ富山県 平地 50センチ富山県 山間部 70センチ石川県 平地 30センチ石川県 山地 40センチ福井県 平地 40センチ福井県 山地 50センチ
7日の北陸は広い範囲で雪が降るでしょう。8日は冷え込みが一層厳しくなりそうです。
北陸地方では、8日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。