【あすの天気】北海道は明け方まで猛吹雪に警戒 関東以西も一気に真冬の寒さ
【あす7日（土）全国天気】
（ポイント）
・強烈寒波が襲来
・北海道は明け方まで猛吹雪に警戒
・日本海側は雪の範囲が拡大
・関東も次第に雪
・関東以西も一気に真冬の寒さ
・日曜日は関東北部でも警報級の大雪のおそれ
7日（土）は、発達した低気圧が北海道から離れていきますが、明け方まで、猛吹雪に警戒が必要です。そして、強烈な寒波が西日本や東日本にも、流れ込むでしょう。この影響で、日本海側では雪の範囲が広がり、雷を伴う所もありそうです。JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）のかかる山陰、あるいは北日本を中心に、強く降る所も出てくるでしょう。
7日（土）夕方までに予想される雪の量は、多い所で、北海道、北陸で50センチ、東北40センチ、中国30センチなどとなっています。引き続き、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、なだれや屋根からの落雪などにも注意が必要です。
また関東でも南海上に出来る局地的な前線（シアーライン）の影響で、昼頃から、所々で、弱い雪やみぞれが降り始める見込みです。夜以降は、積雪となる所が出てくるかもしれません。
そして、関東以西でも一気に真冬の寒さとなります。6日と比べて、関東を中心に、5℃から10℃位、低くなる所もあるでしょう。多くの所で、平年に届かない厳しい寒さとなりそうです。
【7日（土）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 -9℃（-6 真冬）
青森 -6℃（-6 真冬）
仙台 -2℃（-7 真冬）
新潟 -1℃（-5 真冬）
東京都心 3℃（±0 2月下旬）
名古屋 2℃（±0 2月下旬）
大阪 4℃（±0 2月下旬）
広島 4℃（-1 3月上旬）
高知 5℃（±0 3月上旬）
福岡 7℃（±0 3月中旬）
【あす7日（土）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 -4℃（-5 真冬）
青森 -3℃（-7 真冬）
仙台 2℃（-8 真冬）
新潟 1℃（-8 真冬）
東京都心 7℃（-9 真冬）
名古屋 9℃（-6 真冬）
大阪 9℃（-5 真冬）
広島 11℃（-5 2月中旬）
高知 14℃（-2 2月下旬）
福岡 10℃（-4 真冬）
【週末は大雪と極寒、来週は気温が上昇傾向】
週末は、再び強烈な寒波が襲来し、日本海側を中心に、警報級の大雪となるおそれがあります。また関東でも雪が舞い、平野部でも積雪となる所があるでしょう。交通障害などに、十分な注意が必要です。