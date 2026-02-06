【あす7日（土）全国天気】

（ポイント）

・強烈寒波が襲来

・北海道は明け方まで猛吹雪に警戒

・日本海側は雪の範囲が拡大

・関東も次第に雪

・関東以西も一気に真冬の寒さ

・日曜日は関東北部でも警報級の大雪のおそれ

7日（土）は、発達した低気圧が北海道から離れていきますが、明け方まで、猛吹雪に警戒が必要です。そして、強烈な寒波が西日本や東日本にも、流れ込むでしょう。この影響で、日本海側では雪の範囲が広がり、雷を伴う所もありそうです。JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）のかかる山陰、あるいは北日本を中心に、強く降る所も出てくるでしょう。

7日（土）夕方までに予想される雪の量は、多い所で、北海道、北陸で50センチ、東北40センチ、中国30センチなどとなっています。引き続き、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、なだれや屋根からの落雪などにも注意が必要です。

また関東でも南海上に出来る局地的な前線（シアーライン）の影響で、昼頃から、所々で、弱い雪やみぞれが降り始める見込みです。夜以降は、積雪となる所が出てくるかもしれません。

そして、関東以西でも一気に真冬の寒さとなります。6日と比べて、関東を中心に、5℃から10℃位、低くなる所もあるでしょう。多くの所で、平年に届かない厳しい寒さとなりそうです。

【7日（土）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 -9℃（-6 真冬）

青森 -6℃（-6 真冬）

仙台 -2℃（-7 真冬）

新潟 -1℃（-5 真冬）

東京都心 3℃（±0 2月下旬）

名古屋 2℃（±0 2月下旬）

大阪 4℃（±0 2月下旬）

広島 4℃（-1 3月上旬）

高知 5℃（±0 3月上旬）

福岡 7℃（±0 3月中旬）

【あす7日（土）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 -4℃（-5 真冬）

青森 -3℃（-7 真冬）

仙台 2℃（-8 真冬）

新潟 1℃（-8 真冬）

東京都心 7℃（-9 真冬）

名古屋 9℃（-6 真冬）

大阪 9℃（-5 真冬）

広島 11℃（-5 2月中旬）

高知 14℃（-2 2月下旬）

福岡 10℃（-4 真冬）

【週末は大雪と極寒、来週は気温が上昇傾向】

週末は、再び強烈な寒波が襲来し、日本海側を中心に、警報級の大雪となるおそれがあります。また関東でも雪が舞い、平野部でも積雪となる所があるでしょう。交通障害などに、十分な注意が必要です。

週明けには強い寒気が抜けて、日本海側の雪も弱まるでしょう。気温も上昇傾向で、来週は寒さが和らぎそうです。ただ11日（水）建国記念の日は低気圧が通過し、全国的に天気が崩れる見込みです。