赤ちゃんが発する小さなサインを見逃さないで。小児科医が赤ちゃんの診察で聞きたいのは、保護者の「いつもと違う」という感覚【監修者インタビュー】

赤ちゃんが発する小さなサインを見逃さないで。小児科医が赤ちゃんの診察で聞きたいのは、保護者の「いつもと違う」という感覚【監修者インタビュー】