巨人の阿部慎之助監督（46）が6日、宮崎での春季キャンプのランチ特打で打撃投手を務めた。

泉口とリチャードに対して“登板”。スローボールや変化球も織り交ぜる緩急を駆使し、計87球を投じた。「気持ち良く打たせないようにしようとしていた。（直球と変化球の）ミックスで、と言うから打たせないように。それが練習ですから」と笑った。

打席に立ったリチャードは「スーパーピッチャーでした。緊張は全然しなかった。秋（のキャンプ）も投げてくれたので、秋よりは打てるようにしないとなと思いながらやっていました」と振り返った。また、スローボールがお尻への死球になる場面もあり「乱闘に行こうかなと思ったんですけど、さすがに監督なのでやめました」と冗談めかした。

阿部監督は、フリー打撃などでミートを重視した練習に取り組むリチャードに対し「今はとにかくコンタクト率を上げて、芯で捉える数を増やしていこうと。本人もその意識が凄く見えていますよね。気持ち良くは打っていないはずだし、制御してやることが練習では必要だと思うので。飽きずに継続してもらいたいと思います」とうなずいた。