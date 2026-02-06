俳優・歌手のつるの剛士さんが自身のインスタグラムで、中川翔子さんとの一コマを投稿しました。

つるのさんは「昨夜の余韻からなんとかスイッチを切り替え」「今朝仕事の現場へ」「中川翔子ちゃんとご一緒だったのですが」と、この日のお仕事相手を紹介。

すると「なんと昨日の #超英雄祭2026 会場にプライベートで来ていたらしく」と、つるのさんが出演していたヒーローイベントに、翔子さんが観客として参加していたことが分かって、驚いた様子。







つるのさんは「朝から激アツな感想とガチ勢的スーパー戦隊愛」「想いをぶちまけていただき」と、翔子さんに圧倒された様子。「今日も（お互い）全くスイッチが切り替わらない」と苦笑の絵文字を添えながら、ヒーローポーズでの2ショットを添えています。

つるのさんは「ウルトラマンダイナ」（1997年〜98年放送）で主人公アスカ・シン役を務めたほか、スーパー戦隊シリーズ「機界戦隊ゼンカイジャー」の主題歌「全力全開！ゼンカイジャー」の歌唱を担当するなど、ヒーロー作品でも活躍していました。

つるのさんは翔子さんに「改めてご出産おめでとうございます」「これからはお子さんと一緒に楽しめますね」と、祝福に合わせて翔子さんたち親子の今後のヒーロー活動にも期待を寄せています。フォロワーからは「2人ともポーズがカッコ良い」「全力全開！」「立春ヒーロー2ショット縁起が良い」など、賛辞の声が集まっています。

