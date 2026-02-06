お笑いコンビ・ななまがりが６日、東京・新宿マルイ本館で、初の展示イベント「架空展」（７〜１５日）のプレイベントとして、ファン３０人と架空の下ネタ「ギンモ」の巨大オブジェクト作りを行った。

新聞紙などの紙ゴミと７０個の粘着テープを使い、約２時間かけて完成した全長４メートルの「巨大ギンモ」。同展のシンボルとなるが、森下直人は「エッチな目で見られたら困る。それだけは頼みます」と忠告。ギンモが「この世に存在しない、やらしいもの」と強調し「モチーフがないからこそお子さまの目に入れても大丈夫」とした。

同展終了後には廃棄処分の予定となっているが、初瀬悠太は「記事を見て、引き取ってもいいぞって方がいらっしゃったら全然」と呼びかけ。「全然買いたいって言われたら売りますよ」と語り、森下も「豪邸にお住まいの方とか、うちでもらいますっていう博物館とかがあれば」と続いた。初瀬は「とんでもない価値とかでえへんかなこれに」と期待を込めた。

ギンモはコンビの「なんとなく」のアイデアで１０年ほど前に発案。同展ではネタでも使用している実寸大のギンモも展示する。巨大ギンモは買い手を募集する一方「さすがに本物のギンモは売れない」と愛着を語っていた森下だが「１０００万なら売るか…。新しく作ればええもんな」とうなづいていた。

同展は「架空」をテーマにしたネタを数多く持つ２人が、ネタで使用した小道具などを展示。またワークショップを開催するなど、盛りだくさんの内容となっている。