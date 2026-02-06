ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR高崎線、湘南新宿ラインが全線で運転再開 JR高崎線、湘南新宿ラインが全線で運転再開 JR高崎線、湘南新宿ラインが全線で運転再開 2026年2月6日 17時48分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、人身事故の影響で一部区間で運転を見合わせていたJR高崎線と湘南新宿ラインは、午後5時5分に全線で運転を再開したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 老人ホーム, 配線, 訪問介護, 介護, フローリング, 長野, イベント, リペア工事, 法要