スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・」のセールを開始した。特別価格は40%オフの960円で、期間は2月15日まで。

本作は1988年2月に発売された「ドラクエ」のナンバリングシリーズ第3作。もうすぐ38周年を迎えるタイトルが期間限定で普段よりも安く購入できる。

アプリ「ドラゴンクエストポータルアプリ」にて配信されているものが割引の対象で、本アプリをダウンロードした上で購入する必要がある。なお、本作は2024年11月に発売されたHD-2D版の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」とは異なる。

