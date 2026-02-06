「ドラクエIII」スマホ版の期間限定40％オフセールが実施中もうすぐ38周年の名作が1,000円以下に割引き
【スマートフォン版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・」】 セール期間：2月15日まで 特別価格：960円
スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・」のセールを開始した。特別価格は40%オフの960円で、期間は2月15日まで。
本作は1988年2月に発売された「ドラクエ」のナンバリングシリーズ第3作。もうすぐ38周年を迎えるタイトルが期間限定で普段よりも安く購入できる。
アプリ「ドラゴンクエストポータルアプリ」にて配信されているものが割引の対象で、本アプリをダウンロードした上で購入する必要がある。なお、本作は2024年11月に発売されたHD-2D版の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」とは異なる。
先ほどの投稿において、一部端末においてセールのバナー画像が表示されない事象が確認されております。- ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) February 6, 2026
セール価格や割引率はこちらの画像をご確認ください。
この機会にぜひ、スマートフォン版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』をお楽しみください? pic.twitter.com/KD5JYPeiEn
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX