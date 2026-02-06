【1位〜6位】2月7日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】乙女座 総合運：★★★★★

あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。



恋愛運

愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。うれしいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。



金運

最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。



ラッキーアイテム：メモ帳



【2位】水瓶座 総合運：★★★★★

もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。



恋愛運

恋でモヤモヤすることがあったら、友だちや親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。



金運

今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。



ラッキーアイテム：活動量計



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】天秤座 総合運：★★★★☆

まわりの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。



恋愛運

会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。



金運

大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分のなかでお金に対する感謝を確かめると〇。



ラッキーアイテム：リップクリーム



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】山羊座 総合運：★★★★☆

普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。



恋愛運

恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！



金運

買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。



ラッキーアイテム：キッチンタイマー



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】双子座 総合運：★★★☆☆

プライベートに幸運が宿る日です。リラックスして楽しいことをしているときに、大切な人脈が広がっていく可能性大。できるだけ長く自由時間を持てるように、1日のスケジュールを組んで。急ぎではないことは、明日以降でもOKです。



恋愛運

「なるようになる！」と感じて、どんどん動いていきたくなるかもしれません。ただ今日は、そこで一時停止して、本当はなにがベストかを考えてみて。すると、幸せへの近道が見えてきます。出会いは、友だちを増やすつもりでいて。



金運

最小限の買い物で済ませると、お金が舞い込みやすくなる日！一方、物を溜め込んでしまうと金運がダウンします。｢買おうかな、やめようかな｣と迷ったら、やめて◎。また、｢一応、あったほうがいいかも｣という物も買わないで。



ラッキーアイテム：ネクタイ



ラッキーカラー：コーラルピンク