北アルプスの活火山・焼岳について、気象庁は6日午後4時、火口周辺警報「噴火警戒レベル2」(火口周辺規制)を継続すると発表しました。

焼岳では、6日は午後3時までに速報値で2回の火山性地震がありました。

気象庁によりますと、1月25日に始まった火山性地震の回数は減っています。

25日は75回ありましたが、その後の1日あたりの回数は、速報値で2月4日0回、5日1回、6日は午後3時までに2回でした。

山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

GPSによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる長期的な変化が続いています。

焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね1kmの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

噴火した場合、想定火口域から概ね1kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

地元の高山市と松本市は、焼岳について登山禁止にしています。

気象庁による次の焼岳に関する情報は、9日午後4時頃に発表の予定です。

火山活動の状況に変化があった場合には、随時お知らせするとしています。