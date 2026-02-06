この絵文字が表すミュージカル作品は？あるベトナムの都市がタイトルに入っています！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すミュージカルは？
意外と難しいこのクイズ。
「🚁💔👩👦🌆🌙」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？
ヒントは、あるベトナムの都市がタイトルに入っています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ミス・サイゴン」でした！
ヘリコプターや失恋、親子を表す絵文字などから、ミュージカル「ミス・サイゴン」であることがわかります。
日本では1992年に初演され、帝国劇場で大ヒットを記録しています。
「ミス・サイゴン」は、戦争の悲劇と人間の普遍的な愛、そして「アメリカン・ドリーム」への憧れが交錯する、スケールと感動に満ちた超大作ミュージカルですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部