この絵文字が表すミュージカル作品は？あるベトナムの都市がタイトルに入っています！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すミュージカルは？ 意外と難しいこのクイズ。 「🚁💔👩‍👦🌆🌙」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？ ヒントは、あるベトナムの都市がタイトルに入っています。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ミス・サイゴン」でした！ ヘリコプターや失恋、親子を表す絵文字などから、ミュージカル「ミス・サイゴン」であることがわかります。 日本では1992年に初演され、帝国劇場で大ヒットを記録しています。 「ミス・サイゴン」は、戦争の悲劇と人間の普遍的な愛、そして「アメリカン・ドリーム」への憧れが交錯する、スケールと感動に満ちた超大作ミュージカルですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部