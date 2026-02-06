２日、昆明滇王花卉の冷蔵倉庫で生花の処理を行う従業員。（昆明＝新華社配信／唐榕苓）

【新華社昆明2月6日】中国雲南省は世界の主要な切り花の産地として知られる。国内市場に出回る切り花の70％は同省産が占めており、世界各地への輸出も目覚ましい伸びをみせている。

昆明滇王花卉（かき）の冷蔵倉庫では、作業員が産地から届いたばかりのバラ品種「ソフィー」の出荷前処理を行っている。処理を終えたバラはコールドチェーン（低温物流）用のトラックに積み込まれ、中央アジアのカザフスタンへと運ばれる。輸送は単なる花の旅ではなく、同省の「美麗経済」が「香りのシルクロード」を通じて世界の産業チェーンに深く組み込まれている縮図となっている。

昆明税関によると、同省の2025年の切り花輸出額は前年比60.5％増の12億2千万元（1元＝約23円）に上り、輸出先は64の国と地域に及んだ。目覚ましい成長は、研究開発から栽培、販売、物流に至るまで全工程が連携して生み出した結果といえる。

同社は花卉輸出入の重要企業の1社で、取引先は20の国と地域に広がり、同省の彩りと香りを東南アジアや中央アジア、中東の各市場へ送り届けている。

２日、昆明滇王花卉の冷蔵倉庫で保管されているカザフスタン輸出用の切り花。（昆明＝新華社配信／唐榕苓）

昆明市晋寧区、麗江市、楚雄イ族自治州などから続々と集まった良質な花材は、成熟したサプライチェーンを活用し、それぞれの目的地へ向け「越境の旅」に続々と送られる。

冷蔵車に載せられた花は、陸路で7日間かけカザフスタンやキルギスの花屋に並ぶ。ミャンマーとフィリピン向けの生花は、空輸で48時間以内に到着する。ベトナムへはより早く、昆明市の斗南花卉（かき）取引市場から国境の町ラオカイまでわずか6時間で届く。

昆明滇王花卉の責任者、付照田（ふ・しょうでん）さんは、ミャンマー市場ではユリやキク、カーネーションが好まれ、大輪のバラは中央アジアやロシア市場で人気が高いと、市場によって異なる好みの傾向を紹介。雲南省の花は研究開発の段階から正確に「オーダーメイド」されており、市場のニーズに応じた多角的な供給システムを構築しているという。

同社の海外進出の事例から、雲南省の花卉産業がいかに地理的、気候的なメリットを生かし、輸出競争力と規模の飛躍的な成長を実現しているかを垣間見ることができる。（唐榕苓）