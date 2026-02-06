６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２５．２９ポイント（１．２１％）安の２６５５９．９５ポイントと４日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も６１．９６ポイント（０．６８％）安の９０３１．３８ポイントと反落した（ハンセン指数は１月２０日以来の安値）。売買代金は２４７８億６５３０万香港ドル（約４兆９７４６億円）に縮小している（５日は３１５１億１２２０万香港ドル）。

外部環境の悪化で投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米労働市場の軟化を示す雇用関連データが相次いだことや、米ハイテク企業が相次ぎ巨額の人工知能（ＡＩ）設備投資計画を公表したことが不安材料だ。ＡＩ投資の回収や競争激化が警戒される中、香港でも関連銘柄に売りが波及している。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が支えだ。足もとでは、関係部局が今週、春節９連休に向けた消費喚起策を発表している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が５．５％安、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（９９８８／ＨＫ）が２．９％安、金融大手グループのＨＳＢＣ（５／ＨＫ）が２．７％安と下げが目立った。

セクター別では、ＡＩ技術関連が安い。雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が８．０％、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が６．０％、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が５．１％、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が４．９％ずつ下落した。

中国の保険・証券セクターもさえない。中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が２．２％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が１．９％安、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が１．８％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が２．５％安、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が１．９％安で引けた。

半面、消費セクターは物色される。茶飲料チェーンの四川百茶百道実業（２５５５／ＨＫ）が６．１％高、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が３．０％高、火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）と免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）がそろって１．９％高で取引を終えた。

電気自動車（ＥＶ）関連も高い。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が６．９％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．８％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．６％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２５％安の４０６５．５８ポイントで取引を終了した。酒造が安い。不動産、金融、産金、軍需・宇宙産業、運輸、メディア関連なども売られた。半面、ハイテクの一角は高い。エネルギー、非鉄、公益、自動車、医薬も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）