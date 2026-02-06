なかやまきんに君、ボディビルの大会に向け減量きっかけ 約5年愛用のアイテム紹介
お笑い芸人・なかやまきんに君が6日、都内で行われた日清オイリオグループのイベント「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」のお披露目会に登場。減量のために愛用するようになったアイテムについて語った。
「日清MCT オイルHC」のアンバサダーを務めるきんに君は、「脂肪燃焼」と書かれたエプロンを身に着けて登場。コーヒーに「日清MCT オイルHC」を注ぐパフォーマンスを披露した。約5年の愛用歴があり、使うようになったきっかけについて「ボディビルディングの大会に向けての減量をきっかけに使うようになりました。よりエネルギーになるということで（中鎖脂肪酸の機能に）注目しています」と明かした。
イベント後半には、忙しいなかやまの店長代理として、店頭に立つ「きんに君オブジェ」が登場した。もう一人のきんに君を目の前にすると、「僕と全く一緒じゃないですか！すごいですね。筋肉具合も血管のラインもリアルに再現していただいています！」と絶賛。MCから「店長代理に、激励をお願いできますでしょうか？」と問われると「おい店長代理！きみに店長代理は務めることができるのかい！できないのかい！どっちなんだい！」とネタを披露した。
すると店長代理が「パワー！」と発し、きんに君は「今しゃべった！」と驚きの表情。「いろんなバリエーションの『パワー』があったので、店長代理を任せることができます！」とコメントし、「僕は26年間“パワー”と言い続けているので、パワー語が分かるんですよ！」と説明。「これは何と言っているんでしょうか？」とMCから振られ、「パワパワ」と返す店長代理に対し、「パワパワと言っていますね。実はパワー語、分かりません…」とオチをつけ、会場は盛り上がった。
