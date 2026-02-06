²®¸¶ÂçæÆ¤ËÀª¤¤¡¢¹¥Ä´´Ý»³´õ¤â¡¡¸ÞÎØÂè2Æü¸«¤É¤³¤í
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤Ë¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥Û¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£1·î²¼½Ü¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥à¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿20ºÐ¤Î²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡¢5Æü¤ÎÍ½Áª¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£3°Ì¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤äÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤âÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë6¾¡¤È¹¥Ä´¤Î´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÆüËÜÀª¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¤ËËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£3Æü´Ö¤ÇÁè¤¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ï2ÆüÌÜ¤Ç¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë