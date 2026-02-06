ピューロランド、春の新パレード開催へ！ 「エスターバニー」コラボ企画も展開
サンリオピューロランドは、3月19日（木）〜6月2日（火）の期間、スペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を開催する。
【写真】コラボメニューも発売！ エスターバニーがピューロランドに初登場
■マイメロディたちがうさぎの姿に
今回開催されるのは、“春のパーティ”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがうさぎになりきって、館内各所をポップでカラフルに彩る期間限定のスペシャルイベント。
注目は、新作のパレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」。パステルカラーを基調としたうさぎモチーフの新コスチュームでキャラクターたちが登場し、玉屋2060％（Wienners）が担当したテンポの良いサウンドとともに、みんなで飛び跳ねたり、一緒になって盛り上がれる春の特別なパーティだ。
また、韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”とのスペシャルコラボレーションも実施。コラボ装飾に加えて、ハート型ミラーやフラットポーチといったここだけのスペシャルグッズと、スペシャルフードメニューも販売される。
さらに、春らしい姿のキャラクターたちと会えるグリーティングや、フレンチガーリーなフォトスポット、ポップでカラフルな期間限定フードメニューやグッズも展開され、カラフルでキュートなうさぎたちとの春の思い出作りを満喫可能だ。
