²Æ¤ÎµþÅÔ¤ÇÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉñÂæ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿ÌçÏÆÇþ¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤·¡¢20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È-¤¤¤Á¤«¤ÎÎÁÍýÄ¡-2¡×(wowow)¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¡¢ÌçÏÆÇþ¤È¶¦±é¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤ÁÆü¤È¼þ±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä¿´ÇÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤ËÌçÏÆ¤Èºî´Ö¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶õµ¤´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤±¤¢¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸«¤ë¤Î¤Ï¿¿Åß¤Ç¤â»£¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¿¿²Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌçÏÆ¤ÏºòÇ¯11·î¾å±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¼í¾ì¤ÎÈá·à¡×¤ò¹ßÈÄ¡£ÍýÍ³¤ÏàÂÎÄ´ÉÔÎÉá¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£