¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï6Æü¡¢U¡Ý18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë½êÂ°¤ÎGK¥¨¥¸¥±Í£¿á¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê17¡Ë¤ÈMF°Ëß·ÍþÍè¡Ê16¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ê2¼ïÅÐÏ¿¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¸¥±¤Ï¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å71¥¥í¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß¹â¹»2Ç¯À¸¡£º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î2¼ïÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï46¡£
¡¡°Ëß·¤Ï¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å58¥¥í¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¹â¹»1Ç¯À¸¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï47¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý15½Ð¿È¤Ç¡¢°éÀ®ÁÈ¿¥¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú¥¨¥¸¥±Í£¿á¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¡Û
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤3ÅÙÌÜ¤Î2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÅ¶¨¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤ß1Æü¤Ç¤âÁá¤¯»î¹ç¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡Ú°Ëß·ÍþÍè¡Û
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2¼ïÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×