「ベスト８、準決勝、さらにその先へ――」 元フランス代表のレジェンドがW杯での日本の躍進に太鼓判！ 「クオリティーに疑いの余地はない」
１月30日、都内でパリ・サンジェルマンが記者会見を行なった。 発表されたのは、「パリ・サンジェルマンアカデミー・ジャパン」の設立だ。2026年４月から東京、埼玉、茨城、静岡で開校し、同年９月からは千葉でもオープン。５か所を拠点として活動する。 会見には、クラブのレジェンドである元フランス代表MFクロード・マケレレが登壇。その会見後、マケレレが個別インタビューに応じてくれた。 現役時代のエピソードなどを語った15分程度の取材の中で、日本代表についての印象を訊いてみると、次のように答えた。「全員の名前を把握しているわけではないが、日本の選手のプレーはしっかりチェックしている。日本代表の戦い方は本当に素晴らしい。ワールドカップでは毎回のようにベスト16に進出しているし、私が現役の頃から、手強いチームという印象を抱いていた。いまの世代も非常に質が高いな。個々のクオリティーと組織力を兼ね備えている」
さらに、６月に開幕する北中米ワールドカップでの日本の躍進に太鼓判を押した。「日本が北中米ワールドカップでベスト８に進み、さらに準決勝、その先へと勝ち上がるサプライズを起こしても不思議ではない。いまのチームは、そんな大きな可能性を秘めている。クオリティーに疑いの余地はないよ」 日本代表に対する期待を口にしたマケレレ。現役時代のエピソードや、自身が考える「現代のセントラルMFトップ３」についても触れたその他のインタビュー内容は、2026年２月19日発売予定の『ワールドサッカーダイジェスト３月５日号』にて掲載予定だ。
取材・文●尾池史也（ワールドサッカーダイジェスト編集部）