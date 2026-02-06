長岡市の小学生が、ビルの一室をリノベーションする産学連携プロジェクトに参加しています。



新潟大学附属長岡小学校は、新潟工科大学と小柳建設と連携し、長岡駅前にあるビルの一室をリノベーションするプロジェクトに取り組んでいます。



5日、6年生64人が部屋を塗装しました。空き部屋が児童のアイデアで、作曲やカラオケ・ボードゲームなどができる遊び場に生まれ変わります。



■児童

「大胆にきれいに塗れたなと思います。」



■児童

「手で壁に塗りました。」



■児童

「音楽が好きな方や長岡に住んでいる方々にたくさん利用してほしい。」



完成した部屋は、2月18日にお披露目されます。