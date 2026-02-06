歌手の石原詢子（58）のブログが6日、更新され、昨年末に乳がんと診断されていたことを明かした。

「石原詢子に関する大切なお知らせ」と題して更新。所属の「石原音楽事務所」は「平素よりご支援をいただき誠にありがとうございます。皆様へご報告がございます。弊社所属の石原詢子は昨年末に“乳がん”と診断されました」と報告。「早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と明かした。

「ファンの皆様、関係者の皆様方にはご心配とご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。また、事後のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後は2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながら仕事を続けるという。

「予定しておりました新曲『恋雨〜KOISAME〜』CD購入者イベント『詢子とともに2026』は、この度の状況を鑑み、2026年2月28日（土）東京会場、2026年3月1日（日）大阪会場ともに、開催日を延期とさせていただきます」と発表した。

「弊社といたしましても石原詢子の完治に向けて、全面的にサポートして参ります」と誓い、「引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。