歌手で俳優の福山雅治（57）が6日、大阪・難波の映画館で自身が監督を務めたライブフィルム「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ」の公開初日舞台あいさつに登壇。全国150の映画館でライブビューイングも開催された。

福山の57回目の誕生日に公開となった同作品。「57歳です」と登場して大きな拍手を浴び、客席からは「ハッピーバースデー」の声が飛んだ。

大阪で公開初日を迎えたのは7、8日に大阪城ホールでライブを開催するためもあった。妻の吹石一恵も大阪生まれと縁が深い場所。大阪でのライブは「緊張する。MCで笑ってもらえるかと」とちょっぴり構えて臨むことも。「まあ、和やかなムードでMCできるかなと」と実は楽しんでやっているようだ。

同作は24年10月に福山の故郷・長崎市にオープンした長崎スタジアムシティでのこけら落としライブが収められたものを映画化。当日は現地、県内23カ所のライブビューイングと生配信も含め、約32万人の動員を記録した。照明、会場の歓声などが散りばめられた没入感たっぷりのライブ映像となっている。

映画上映後の舞台あいさつで、会場のファンから質問攻め。「大好きです」といきなり告白から始めるファンがいるかと思えば「息子と娘が同じ2月6日生まれ。中学の時から追っかけてますが、運命を感じる」と涙ながらに告白した女性も。何度もファンに手を振ってサービス精神はいつも通り、おう盛だった。

最後は「厚かましいお願いですが…」と前置きして、ギターを片手に「ボクが弾くので、皆さんでハッピーバースデーを歌ってください」とお願い。音合わせをして女性の音程に合わせるなど、気配りも見せた。「緻密な音、映像を積み重ねた作品です」とPRして締めくくった。